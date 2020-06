Els hospitals, els símbols de la lluita

L'hospital Doctor Josep Trueta de Girona és el centre hospitalari de referència de les comarques gironines. En ple debat sobre la construcció d'un nou edifici -es ve arrossegant des de fa anys- l'hospital ha viscut el moment més crucial i determinant de la seva història. La vella residència batejada en els seus inicis com a Álvarez de Castro ha hagut de donar resposta a una emergència sanitària mai vista fins ara.

Han estat tres mesos de treball intens, sense descans, de moments d'autèntica pressió que només s'han pogut superar gràcies al treball dels seus sanitaris i també de tot el seu personal. El Trueta ha hagut de donar resposta a la gran majoria de malalts registrats a les comarques gironines transformant la pràctica totalitat de les seves plantes en unitats per tractar específicament la covid-19.

El personal ha hagut de fer torns extraordinaris i adaptar-se a la manca d'equipaments buscant alternatives. La solidaritat ha quedat plenament demostrada amb la implicació de moltes empreses i particulars que han ajudat a la feina de l'hospital amb diferents iniciatives, des de donar material com mascaretes i equips de protecció i respiració fins a portar menjar per als treballadors.

L'avançament de l'epidèmia i el constant creixement en el nombre d'afectats a les comarques gironines va obligar el centre a transformar molts espais i col·locar llits addicionals. Es van eliminar quiròfans i unitats com les urgències pediàtriques van servir també per situar llits perfectament preparats per acollir els pacients ingressats.

El personal que ha estat dins dels vells murs del Trueta sap perfectament l'esforç que ha significat donar sortida i superar aquesta pandèmia. Dir que han estat al peu del canó queda curt perquè el seu esforç ha estat immens.

Una data que quedarà en el record del personal sanitari de l'hospital de Girona és l'1 d'abril: es va donar l'alta al primer pacient tractat a l'UCI i que ja havia superat el ptijor de la malaltia. El mateix hospital ho va anunciar per mitjà d' un vídeo a les seves xarxes socials on es podien veure diversos sanitaris junt amb l'afectada celebrant la fita. La pacient va ser passada a planta per continuar el tractament. Va ser un dels moments més emotius. Un pacient superava la malaltia després d'haver estat ingressat a la unitat més crítica.A banda dels malalts, qui també ho ha passat realment malament durant aquestes setmanes han estat els seus familiars. L'hospital es va blindar davant les visites. Moltes familiars van haver de deixar els seus éssers estimats a les portes d'urgències sense saber si els tornarien a veure. La situació era realment dramàtica. Cada dia es trucava als familiars per informar-los de l'evolució però la comunicació directa era inexistent. Per aquest motiu, des de principis del mes d'abril es va posar en marxa un sistema de trucades a través de tauletes, algunes de les quals cedides per particulars i empreses de manera totalment gratuïta.

Tant el Trueta com l'hospital Santa Caterina van ajudar que malalts aïllats poguessin veure i parlar amb els seus familiars encara que fos mitjançant una pantalla. Va ser un altre dels moments crucials i emotius d'aquest episodi.

Les videotrucades es van convertir en una acció diària molt emotiva tant pels malalts com pels seus éssers estimats i un dels moments del dia més emotiu pel personal sanitari que ajuda als malalts a fer les trucades. La iniciativa va sorgir de la voluntat d'intentar fer més amable l'aïllament dels pacients amb coronavirus, que havien d'estar molts dies aïllats de les seves famílies.

Un dels moments crítics va ser quan es va registrar una manca d'equips i respiradors. Moltes vides depenien d'aquests aparells. La solidaritat empresarial i ciutadana va ser exemplar i es van fer arribar a l'hospital respiradors fets per exemple amb tecnologia 3D o es van adaptar altres aparells per poder fer la funció d'ajuda a respirar al pacient. El Trueta, amb els seus anys de vida, ha passat una autèntica prova de foc. Ara des de fa unes setmanes a poc a poc va recuperant el ritme.

S'han recuperat els espais que s'havien adaptat provisionalment per la covid-19 i s'han recuperat les visites externes, que havien quedat anul·lades, i els quiròfans han tornat al seu funcionament.A finals d'abril l'hospital Trueta va començar a tancar les UCIs provisionals habilitades per la crisi sanitària. Va tancar l'UCI 3, situada a l'hospital de dia polivalent i endocrinològic, i l'UCI 5, situada a les urgències de pediatria. La següent UCI que es va buidar va ser la 6, situada a la zona d'hospitalització de pediatria.

A finals del mes de maig l'activitat ambulatòria es va començar a recuperar. Els gabinets i unitats on es fan proves diagnòstiques i terapèutiques i els hospitals de dia de tractaments també van tornant a la normalitat i es preveu que es recuperi plenament durant aquest mes de juny.

Una data pel record serà el 2 de juny passat, quan es va anunciar que es tancava la unitat de crítics de la pandèmia ubicada a la novena planta. Es tancava un capítol. Es va tancar i es va passar a planta l'últim pacient crític que hi havia en aquesta unitat, un home de 75 anys que feia 64 dies que estava a l'UCI. Un cop es va haver buidat la planta, es va netejar i es va tancar deixant-la preparada per si cal tornar-la obrir en cas de necessitat en un futur.

Evidentment, costarà recuperar de nou el ritme que havia tingt fins a finals del mes de febrer i principis de març. Aquí hi haurà la segona fase d'esforç: tornar a l'hospital tots els seus serveis anteriors i recuperar el ritme de treball a l'espera que, algun dia, es determini, què passarà amb l'actual hospital i es pugui saber on es construirà el futur hospital.

No es pot baixar la guàrdia. Això ho saben perfectament els centenars de treballadors sanitaris i de serveis que han estat al capdavant aquests darrers mesos. Pot tornar l'epidèmia i pot tornar també amb força però de ben segur quela resposta que donarà el Trueta serà igualment exemplar.

La resposta sanitària ha estat de primer nivell també a la resta d'hospitals que formen part de la xarxa pública de les comarques gironines: el Santa Caterina, Figueres, Blanes, Olot, Campdevànol, Puigcerdà, Palamós... tots ells han configurat la primera línia per combatre una pandèmia mai vista.