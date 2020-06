L'Ajuntament de Palamós posa en marxa el Servei d'Igualtat

L'Ajuntament de Palamós va anunciar ahir la posada en marxa del Servei d'Igualtat. En un comunicat, l'administració va concretar que aquest servei comptarà amb regidoria pròpia i «neix amb l'objectiu de desenvolupar accions, des del mateix i/o en coordinació amb altres serveis i entitats municipals, per promoure la igualtat de gènere al municipi, una igualtat de drets, de tracte i d'oportunitats». Des del govern també van avançar que preveuen obrir al públic una oficina del Servei d'Igualtat per a oferir el servei d'atenció presencial, així com crear una comissió d'igualtat.