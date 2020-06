L'OMS adverteix que la lluita contra el coronavirus encara «està lluny d'acabar»

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha avisat que la lluita contra la covid-19 està lluny d'acabar, i ha instat els països a administrar oxigen i dexametasona als pacients crítics. Tedros ha explicat que ja s'han notificat deu milions de casos a tot el món i que 500.000 persones han perdut la vida a conseqüència del virus. Així, ha avisat que, malgrat tots els esforços que s'estan realitzant, el nou coronavirus «té encara molt espai per a moure's».

Per això, el dirigent de l'organisme de Nacions Unides ha recordat que, fins que no aparegui una vacuna, els països han de conscienciar els seus ciutadans per protegir-se a si mateixos i a la seva comunitat a través del compliment de les mesures d'higiene i distanciament físic; així com implantar iniciatives que continguin la propagació del virus, i garantir que els professionals sanitaris compten amb equips de protecció individual.

«La identificació primerenca i l'atenció clínica salven vides. Cal proporcionar oxigen i dexametasona a persones amb malalties greus i crítiques salva vides, així com prestar una especial atenció als grups d'alt risc, incloses la gent gran en centres d'atenció a llarg termini, perquè salva vides. El Japó ha fet això, ja que té una de les poblacions més altes de persones grans, però la seva taxa de mortalitat és baixa», ha detallat Tedros.

El representant de l'OMS també ha informat que aquesta setmana es convocarà la segona reunió per a avaluar el progrés en la recerca i desenvolupament de la malaltia, així com per a reavaluar les prioritats de recerca per a la pròxima etapa de la pandèmia. «Ja hem après molt de sobre aquest virus, però encara hi ha moltes coses que no sabem i eines que necessitem», ha afegit.

Finalment, Tedros ha fet una crida a la unitat nacional i a la solidaritat mundial per a implementar una estratègia comuna que permeti eliminar el virus, salvar vides i minimitzar l'impacte social i econòmics del virus. «Encara que molts països han fet alguns progressos, a nivell mundial la pandèmia en realitat s'està accelerant. Tots estem junts en això, i ho hem d'estar a llarg termini», va demanar. «Necessitarem més reserves de resiliència, paciència, humilitat i generositat en els pròxims mesos. Ja hem perdut molt, però no podem perdre l'esperança. Aquest és un moment per a renovar el nostre compromís d'apoderar a les comunitats, suprimir la transmissió, salvar vides, accelerar la recerca i el lideratge polític i moral», ha resolt.