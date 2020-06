A la recerca de l'esperada vacuna

Ha arribat també el moment de la investigació i la recerca. No tan sols pel que fa a la dessitjada i esperada vacuna sinó també a altres recerques que permetin entendre el desenvolupament d'aquest virus i d'altres que es poden propagar en un futur. L'hospital Josep Trueta de Girona ha estat capdavanter en diverses ocasions en l'estudi i recerca. Actualment es troba entre els nou centres sanitaris catalans qe prenen part en el primer assaig clínic europeu per prevenir el coronavirus en personal sanitari. L'assaig, amb el nom EPICOS compta amb la participació de 4.000 professionals sanitaris d'arreu de l'Estat i 62 hospitals, entre ells el Trueta.

L'objectiu és avaluar el risc de desenvolupar la malaltia simptomàtica per covid-19 en personal sanitari d'alt risc. És fonamental, ja que es tracta de prevenir en el personal que, tal com ha quedat demostrat, és indispensable donat que es troba en primera línia d'acció. Segons va anunciar fa unes setmanes, aquest assaig s'administrarà de manera preventiva i aleatòria un o dos medicaments comparats amb un grup de placebo. En concret, es vol comparar l'eficàcia preventiva de l'hidroxicloroquina, els antiretrovirals del VIH (emtricitabina/tenofovir disoproxilo) i la combinació de tots dos.

Catalunya sempre ha estat un territori molt motivat pel que fa a la investigació i la recerca científica en diferents camps. A banda de l'hospital de Girona també prenen part en aquest programa de recerca el Clínic, el Sant Pau, l'Hospital del Mar, el Sant Joan de Déu, el Quirón, el Sagrat Cor, la Dexeus i Teknon.

L'estudi EPICOS és, segons va informar el ministeri de Sanitat, «el major estudi clínic d'aquestes característiques a Europa i un dels més grans del món». A més de personal mèdic i d'infermeria, també hi prenen part una representació àmplia de totes les professions de l'àmbit hospitalari, com zeladors, farmacèutics o tècnics de radiologia i laboratori. Es tracta d'arribar a un màxim espectre del personal sanitari.

Però aquest no és l'únic camí de la recerca que s'ha obert amb l'objectiu de combatre aquest virus. N'hi ha més i de vital importància... Ara per exemple que s'ha d'emprendre el camí cap a la normalitat amb mesures per exemple en els llocs de treball i espais tancats, una empresa gironina ha creat un sensor portàtil per garantir que els treballadors mantinguin la distància quan són a la feina i, d'aquesta manera, ajudar a prevenir el coronavirus. L'aparell pita, emet llum intermitent o vibra quan detecta que els empleats s'apropen massa. Està pensat, sobretot, per a empreses que tinguin 100 o més treballadors i de fet ja se n'estan fent dues proves pilot a grans multinacionals. L'empresa que l'ha ideat, Claitec, preveu començar a distribuir-lo al juliol i ja té una precomanda de 30.000 unitats.

Aquest és només un dels exemples. Les línies de recerca i investigació continuen tant pel que fa a la prevenció com a plans per empendre en cas d'un nou rebrot o l'arribada d'un altre pandèmia de similars característiques.

Mentre no apareix l'esperada vacuna també s'han intentat posar en marxa tractaments alternatius. De moment sense cap èxit conclouent. Fa unes setmanes el Ministeri de Sanitat va anunciar que suspenia l'inici d'alguns assaigs clínics basats en hidroxicloroquina després que dos estudis de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) hagin conclòs que no aporta beneficis en el tractament. En una nota de l'Agència Mèdica Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) recordava que malgrat que a l'estat hi ha actualment 20 assaigs clínics autoritzats en 107 centres hospitalaris amb aquest medicació «se suspèn el reclutament en aquells assajos que inclouen una població similar als estudis» realitzats en els estudis de la OMS o «en profilaxis postexposició per absència d'eficàcia». En canvi, manté el reclutament en els estudis que poden generar «evidències addicionals».



Sense oblidar la grip

Aquest any la campanya de la vacunació de la grip s'avançarà a principis del proper mes d'octubre per intentar contenir els casos i aquests no se sumin a possibles nous rebrots del coronavirus.

El Departament de Salut ha anunciat que, ara per ara, no té sobre la taula que la vacuna de la grip sigui obligatòria per a tota la població, però insisteix que seria convenient donar-la a sectors vulnerables com gent gran, dones embarassades i també entre els professionals sanitaris.