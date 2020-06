La Regió Sanitària de Girona supera els 7.100 positius de coronavirus des de l'inici de la pandèmia

La Regió Sanitària de Girona ja ha superat els 7.100 positius de coronavirus registrats des de l'inici de la pandèmia.

El departament de Salut en el seu informe fet públic avui destaca que vuit persones més han resultat contagiades i les proves PCR així ho han pogut certificar. Una xifra que deixa Girona amb 7.103 casos de Covid-19 des de l'inici de la crisi sanitària.

Pel que fa a nombre d'altes hospitalàries, hi ha cinc persones que han pogut sortir dels centres sanitaris després de superar el virus.

La xifra de víctimes mortals es manté com ahir, amb 810 defuncions. D'aquestes, 594 eren persones positives en covid mentre que la resta (216) eren casos sospitosos.



Dues morts a Catalunya

Les funeràries han reportat dues noves morts per covid-19 a Catalunya en les últimes hores, segons l'últim balanç del Departament de Salut. Això situa la xifra global de víctimes en 12.556. És una defunció menys que les informades dilluns. A banda, s'han detectat 146 nous casos positius testats (82 més que l'últim balanç) i la xifra total puja a 71.576. D'entre les víctimes, 6.854 persones han mort en hospital o en centre sociosanitari (una més), 4.098 ho han fet en una residència (les mateixes) i 795 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 809 (una més). Fins ara hi ha hagut 4.149 persones ingressades greus, una més que en les últimes 24 hores, i actualment en són 54, dues menys.

Pel que fa a la retrospectiva de defuncions, de moment no s'ha reportat de cap mort corresponent als dies 29 i 28 de juny, tot i que aquestes són unes dades que poden variar amb els nous balanços que proporcionin les funeràries els pròxims dies. El dia 27 de juny hi va haver dos morts, el dia 26, dos més, i el dia 25, cinc. Sobre els positius, n'hi ha hagut 25 el dia 29 de juny, 21 el dia 28 i 46 el dia 27 de juny

En les residències de gent gran, hi ha 14.966 casos confirmats, els mateixos que en les dades facilitades per Salut en l'últim balanç. A més, 689 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, 51 menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.

Pel que fa al nombre d'altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 39.605, 17 més de les informades aquest dilluns.



