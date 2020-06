El Sindicat d'Infermeria carrega contra el Govern per ignorar-los

El Sindicat d'Infermeria SATSE Catalunya va lamentar ahir que no s'inclogués el personal sanitari en el pla de retorn a les aules previst per Salut i Educació per al proper curs 2020-2021. «Com sempre, s'ha oblidat la inclusió de la figura de la infermera escolar, que seria més important que mai aquest proper setembre», va carregar l'organització en un comunicat.

En aquest sentit, van carregar contra els departaments de Salut i Educació per «tornar a ignorar el paper de la infermeria a les escoles» mentre sí que entra en joc la detecció precoç dels símptomes en els centres, i que el diagnòstic recaigui en la mera observació dels professors. Per aquest motiu, SATSE reclama que es «reconsideri l'error de no incloure una partida per a professionals infermers» dins aquestes inversions excepcionals en educació.