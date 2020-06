SOS Lloret vol conèixer l'estat de la finca sense permís de Can Juncadella

El grup ecologista SOS Lloret ha entrat una instància a l'Ajuntament per conèixer quina és la situació de la finca que no té permís que fa un any es va construir en un espai protegit a la muntanya situada al Massís de les Cadiretes, al costat de la platja de Canyelles. La finca –coneguda popularment com Can Juncadella– és propietat de l'empresa Flinder Data, vinculada a l'expresident del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, qui hauria construït un habitatge de planta baixa en un dels extrems del bast territori que engloba la propietat.

Els ecologistes demanen la destrucció de la construcció –una casa de color blanc de planta baixa, d'entre 100 i 200 metres quadrats de grandària que s'hauria construït entre els mesos de maig i juliol de 2019– i que es restitueixi tal com estava abans, ja que aquesta construcció vulnera el Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN), la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA), el Lloc d'Importància Comunitària dins de la Xarxa Natura 2000 (LIC), el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner i la Llei de Costes.

Des de l'ens ecologista, insten l'Ajuntament «que se'ns informi per tal de personar-nos amb denúncia davant la Fiscalia de Medi Ambient». Els activistes critiquen que «ha passat un any i encara no tenim resposta».



La resposta de l'Ajuntament

El regidor de Serveis Jurídics, Jordi Sais, explica que quan l'Ajuntament va detectar la construcció, que no tenia cap permís, se'ls va obrir un expedient que encara està en tràmit: «S'està seguint el tràmit administratiu, fins que no es resolgui no es pot fer res i cal tenir en compte que van presentar al·legacions i després per la situació de la COVID-19 hi va haver uns mesos de paralització».

Cal recordar que els propietaris de la finca tenen un procés judicial obert contra l'Ajuntament. El mes de febrer, durant un ple ordinari, va transcendir que els amos de la finca havien presentat una demanda civil als jutjats de Blanes per reclamar la privacitat del tram del camí de ronda que creua Can Juncadella. Tot i això, Sais insisteix que l'Ajuntament «arribarà fins al final d'aquest assumpte» i recorda que actualment el camí està obert però no hi ha cap traçat fet.