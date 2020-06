La UE mantindrà el veto d'entrada als viatgers dels Estats Units i de Rússia

Els Estats de la Unió Europea (UE) han finalitzat la llista de països considerats «segurs» als quals a partir del juliol reobriran les seves fronteres, tancades des de mitjans de març per la pandèmia del COVID-19.

En aquesta llista inicial no hi hauria els Estats Units, que s'han convertit en l'epicentre de la pandèmia i el país més afectat, ni tampoc Rússia, Brasil ni la majoria dels països llatinoamericans.

Croàcia, que exerceix fins a finals de mes la Presidència del Consell de la UE, va llançar aquest dilluns un procediment escrit i va donar de termini fins avui al migdia perquè els Estats membres puguin donar el vistiplau al document.

En la llista provisional de països autoritzats hi figuren menys d'una vintena de territoris tercers: Algèria, Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Montenegro, Marroc, Nova Zelanda, Rwanda, Sèrbia, Corea de Sud, Tailàndia, Tunísia, Uruguai i Xina, a als quals se sumen Andorra, Mònaco i el Vaticà. En el cas de la Xina, el país on va sorgir el covid-19 que ha paralitzat el planeta, els seus viatgers podran accedir a la UE però sempre que actuïn amb reciprocitat. És a dir, eliminin el veto als europeus.



Països segurs

La ministra d'Afers Exteriors, UE i Cooperació, Arancha González Laya, va afirmar ahir en una entrevista a la Cadena Ser que la UE treballava sobre la idea de considerar «segurs» els països que durant les darreres dues setmanes han tingut una taxa de casos de covid-19 per cada 100.000 habitants «igual o per sota de la mitjana europea». Divendres passat, els ambaixadors dels Vint-i-set davant la UE van acordar una llista de països que, no obstant això, encara necessita el vistiplau definitiu de les capitals.

La ministra espanyola va assenyalar que un dels afers que encara estudien és «com articular la reciprocitat», perquè en aquesta llista hi ha països que tenen les fronteres tancades. És el cas del Marroc, que manté el tancament fins el 10 de juliol, de manera que l'obertura per ara és «simbòlica» perquè no es pot sortir del país. La reciprocitat és un criteri per a aquesta llista, però els principals són la taxa de contagis, la tendència ascendent o descendent i la fiabilitat de les dades.



Revisió periòdica

«És una decisió, primer, de precaució, per això la llista és molt curta», va assenyalat González Laya. La llista es revisarà de manera periòdica -probablement cada dues setmanes- per incloure més països o, si cal, retirar-ne algun si fa marxa enrere.

Segons va dir, no ha rebut pressions dels Estats Units perquè els incloguin en la llista, ni és conscient que les hagin tingut altres governs. En tot cas, va assenyalar que, segons la informació que arriba a través de l'OMS, en aquest país la malaltia «encara està en fase ascendent». A més, els Estats Units ha tancat les fronteres als europeus.