Vint busos per atraure turisme de proximitat a la Costa Brava

Una flota de vint autobusos promocionarà aquest estiu la Costa Brava amb l'objectiu d'atraure turisme de proximitat al litoral gironí. La proposta ha estat impulsada per Moventis Sarfa amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació i vint municipis de la Costa Brava. L'objectiu és fomentar la mobilitat en transport públic del turisme de proximitat i divulgar la marca Costa Brava arreu del territori on opera la companyia, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona, on hi ha tres milions de potencials usuaris. La campanya es va presentar ahir a Palamós amb la presència del conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.

En un estiu que es presenta molt difícil per a la Costa Brava, ja que es preveu una presència molt baixa de turistes internacionals, tant la Generalitat com la Diputació s'han centrat en intentar captar el turisme de proximitat. «En l'actual situació de crisi, en què a causa de la pandèmia no podran venir alguns dels mercats als quals estem acostumats, fem una crida al turisme local, per recuperar l'estima i el coneixement del territori», va indicar Calvet.

Per això, han tirat endavant la proposta presentada per Moventis Sarfa, que ha ofert els seus vehicles per poder promocionar la Costa Brava arreu del territori català. S'han adherit a la campanya els ajuntaments de Cadaqués, Calonge, Castell-Platja d'Aro, Castelló d'Empúries, el Port de la Selva, Figueres, Girona, la Bisbal, l'Escala, Llançà, Lloret, Palafrugell, Palamós, Pals, Roses, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d'Aro, Torroella i Tossa. Amb el missatge «T'esperem amb il·lusió. Vine a la Costa Brava», cadascun dels vint autobusos mostrarà imatges icòniques dels municipis adherits a la campanya.

El president de la Diputació, Miquel Noguer, va defensar que la col·laboració público-privada serà una de les vies fonamentals per tal de sortir de la crisi. El representant provincial va explicar que aquest darrer cap de setmana s'han començat a recuperar majors percentatges d'ocupacions després d'un inici de temporada «fluix» que «començava a preocupar». Per això, i tenint en compte que enguany serà molt difícil viatjar a l'estranger, va convidar tots els catalans a descobrir els tresors que hi ha al costat i que sovint encara són desconeguts, com pot ser el cas de la Costa Brava.



Recuperació de la demanda

Per la seva banda, el president de Moventia, Miquel Martí Escursell, va defensar la tasca de Sarfa durant tot el confinament, ja que ha mantingut el servei de transport públic malgrat el baix nivell de la demanda. Ara, va explicar que han decidit impulsar aquesta campanya per posar en valor la Costa Brava i recuperar també l'ús del transport públic, que es va recuperant però molt lentament. Martí Escursell, tanmateix, va explicar que durant el darrer cap de setmana han aconseguir recuperar un 45% de l'ocupació respecte el mateix cap de setmana de l'any passat, de manera que es va mostrar «il·lusionat».

Finalment, l'alcalde de Palamós, Lluís Puig, també va agrair la iniciativa en una temporada turística que estarà molt supeditada a la situació sanitària. «Abans de travessar fronteres, cal anar al territori més proper», va demanar, tot demanant que es potenciï el turisme com a «indústria de país» i s'aposti per un turisme sostenible dins del propi territori. «Hem de consolidar potencial turístic de casa nostra», va demanar.