Catalunya lidera el nombre de contagis per coronavirus dels darrers catorze dies

Catalunya lidera el nombre de contagis per coronavirus de tot Espanya en els darrers catorze dies. Segons el balanç publicat per Sanitat, ahir Catalunya ja acumulava 1.198 positius per COVID-19 en només dues setmanes. Si s'analitzen les xifres de tan sols els darrers set dies, Catalunya també està al capdavant amb 612 casos, gairebé el doble que Madrid. Aquestes dades indiquen, doncs, que la incidència del virus a Catalunya continua sent molt elevat.

Quant a nombre de casos, en segon lloc hi ha la Comunitat de Madrid, amb 941 contagis registrats les darreres dues setmanes i, en tercer lloc tot i que amb una distància molt més àmplia, hi ha Aragó, amb 450 casos nous.

Com a curiositat, Astúries i Ceuta no han notificat cap cas durant aquest període, això vol dir que si se'n detecten de nous, seran causats per transmissió externa. Concretament, a Astúries no es detecten nous contagis des de l'11 de juny, i fins ara l'única excepció a Espanya era la ciutat autònoma de Ceuta, que manté el mateix rècord des de bastants dies abans. Segons els informes sanitaris, superar els catorze dies sense casos nous confirma que, probablement, el virus ja no circula per aquella zona.

Les dades s'extreuen dels informes del Ministeri de Sanitat, que actualitzen periòdicament els casos que s'han diagnosticat en cada comunitat autònoma el dia previ i l'acumulat dels últims set i catorze dies. En el cas de Catalunya, però, cal tenir present que les xifres no concorden amb Salut, ja que cada organisme estableix uns criteris diferents. Sense anar més lluny, Sanitat hi registra 61.494 casos des de l'inici de la pandèmia i, Salut, uns 10.ooo més (71.576). Aquesta diferència ja és significativa.



Repunts i brots a Catalunya

Les causes que justifiquen aquestes xifres tan elevades són diverses. Principalment cal tenir en compte els repunts i brots que s'hi han detectat els últims dies.

Segons l'informe retrospectiu publicat diàriament per Salut, divendres passat és el dia que es van detectar més casos a Catalunya –dels darrers catorze dies–, un total de 205, seguit del dia de la revetlla de Sant Joan, amb 138. L'entrada a la fase de represa i l'inici de l'estiu són dos factors detonants que repercuteixen directament en l'augment de la mobilitat entre regions sanitàries i, per tant, en l'increment del risc de contagi.

D'altra banda, en els darrers dies s'han detectat diversos brots a Lleida i a la Vall d'Aran, fet que ha provocat un augment de contagis en aquestes dues regions.

Precisament, segons va informar ACN, ahir Salut va confirmar set brots actius de coronavirus a la Regió Sanitària de Lleida que sumen, almenys, un centenar de positius. S'han detectat en tres empreses del sector de la fruita del Segrià; en una empresa agroalimentària de la Segarra; en una residència –que no és de gent gran– de Lleida i també s'està fent seguiment d'un brot comunitari a la capital del Segrià. Aquests brots se sumen al de la residència de gent gran Castrillon de Lleida, que en aquest cas «està controlat», segons va assenyalar la gerent de la regió sanitària, Divina Farreny. D'altra banda, l'Hotel Rambla de Lleida i la Manreana de Juneda acullen 99 persones en aïllament, més d'una seixantena de les quals han donat positiu per COVID-19.

D'altra banda, el Conselh Generau d'Aran va informar de dos casos nous de COVID-19 a la Vall d'Aran dels quals un va participar a la barbacoa del dia 16 de juny. D'aquesta trobada n'ha derivat un brot de coronavirus amb set persones afectades i ara ja són vuit les que han estat infectades. Finalment, segons va informar EFE, ahir es va detectar un novè brot a l'empresa Escorxador Frigorífic Avinyó (Bages), on fins ahir van diagnosticar quatre casos. L'origen hauria sigut en una festa celebrada a Manresa, segons va informar l'empresa. De moment s'estan fent proves PCR a un centenar de treballadors dels 400 que té l'escorxador, arran de la detecció d'aquests quatre positius. També sen realitzaran als familiars i contactes dels positius.



Cas d'Aragó

Si tenim en compte la taxa d'incidència acumulada per cada 100.000 habitants durant aquest període, Aragó és la comunitat autònoma més afectada i amb molta diferència de la resta. La mitjana és de 34,11 per cada 100.000 habitants, seguida de Navarra (16,97), Catalunya (15,61) i Madrid (14,12). Les comunitats autònomes amb la taxa més baixa –sense comptar Astúries i Ceuta que no han notificat cap cas des de fa molts dies– són Galícia (2,04), Canàries (2,09) i La Rioja (2,21).

El cas d'Aragó es deu, en gran part, als brots que s'han registrat a la Franja de Ponent.



Dades actualitzades

Quant a l'actualització de dades d'ahir, la Regió Sanitària de Girona ja ha superat els 7.100 positius de coronavirus registrats des de l'inici de la pandèmia. El Departament de Salut en el seu informe fet públic ahir destaca que vuit persones més han resultat contagiades i les proves PCR així ho han pogut certificar. Una xifra que deixa Girona amb 7.103 casos de COVID-19 des de l'inici de la crisi sanitària.

Pel que fa a nombre d'altes hospitalàries, hi ha cinc persones més que han pogut sortir dels centres sanitaris després de superar el virus. El total acumulat ja és de 2.746. La xifra de víctimes mortals es va mantenir com el dia anterior, amb 810 defuncions. D'aquestes, 594 eren persones positives en COVID-19 mentre que la resta (216) eren casos sospitosos.

D'altra banda, Les funeràries catalanes van reportar dues noves morts a Catalunya. Això situa la xifra global de víctimes en 12.556. És una defunció menys que les informades dilluns. A banda, es van detectar 146 nous casos positius testats (82 més que l'últim balanç) i la xifra total puja a 71.576. D'entre les víctimes, 6.854 persones han mort en un hospital o en centre sociosanitari (una més), 4.098 ho han fet en una residència (les mateixes) i 795 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 809 (una més). Pel que fa a la retrospectiva de defuncions, de moment no s'ha reportat de cap mort corresponent als dies 29 i 28 de juny, tot i que aquestes són unes dades que poden variar amb els nous balanços que proporcionin les funeràries.

Finalment, Sanitat va xifrar en 28.355 el total de morts per coronavirus a Espanya, nou més que dilluns (28.346). Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.271 casos confirmats per proves diagnòstiques, 301 més que la darrera actualització.