Detenen un conductor begut que va fugir després d'atropellar un ciclista a Blanes

Els Mossos han detingut un conductor begut que va fugir després d'atropellar un ciclista a Blanes (Selva). El sinistre va tenir lloc dissabte passat a la GI-682, cap a quarts de quatre de la matinada. L'home, que té 51 anys, va marxar del lloc sense socórrer la víctima. Els Mossos van aconseguir identificar-lo i, quan el van anar a buscar a casa seva, va marcar una taxa de 0,95 mg/l d'aire expirat; és a dir, que quasi multiplicava per quatre el límit permès. El de Blanes, però, no és l'únic accident on el conductor anava borratxo i ha acabat detingut. Aquests darrers dies n'hi ha hagut dos més a Portbou (Alt Empordà) i Vall-llobrega (Baix Empordà). En aquest últim, l'infractor havia begut tant que es va adormir quan li volien fer la prova.

L'accident de Blanes va tenir lloc la matinada del 27 de juny a la carretera GI-682. Cap a quarts de quatre de la nit, un conductor va atropellar un ciclista i va fugir. Sortosament, la víctima només va patir diverses contusions. Quan els Mossos van arribar a lloc, van veure com a la calçada hi havia diferents parts del cotxe implicat en l'atropellament.

Després d'atendre el ciclista, els Mossos van fer algunes indagacions i, gràcies a la col·laboració de la Policia Local de Lloret, van aconseguir identificar el propietari del cotxe. Era un home de 51 anys veí de Blanes. Els agents van anar poc després al seu domicili, i allà també hi van trobar el cotxe abonyegat.

Quan els Mossos li van fer la prova al conductor fugitiu, l'home va marcar una taxa de 0,95 mg/l; és a dir, que gairebé quadruplicava el límit permès i, a més, superava el límit penal. Per aquests motius, i per haver abandonat la víctima sense socórrer-la, els agents el van detenir per un delicte contra la seguretat del trànsit.

L'home, que no tenia antecedents, està pendent de passar a declarar davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes. Una compareixença que es farà en els propers dies.

Dos accidents més

Aquests últims dies, els Mossos de Girona han detingut dos conductors més que també van agafar el volant borratxos i es van accidentar. A tots dos se'ls acusa d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques.

El divendres 25 de juny, cap a dos quarts de set del vespre, els Mossos van rebre l'avís que un cotxe havia sortit de la via a Portbou. L'accident havia tingut lloc al quilòmetre 0,5 de la N-260. El conductor no estava ferit, però sí que presentava símptomes evidents d'anar begut. Era un noi francès de 31 anys veí d'Amelie-les-bains.

Quan li van fer la prova d'alcoholèmia, l'etilòmetre va marcar 0,95 mg/l. Per això, els Mossos el van detenir. Després de passar a disposició judicial a Figueres, va quedar en llibertat provisional.

Adormit al volant

L'últim accident va passar a les 00.05h del diumenge passat. Els Mossos van rebre l'avís que un cotxe n'havia encalçat un altre a l'alçada del quilòmetre 328,8 de la C-31, dins el terme municipal de Vall-llobrega.

El cotxe que va provocar l'accident a Vall-llobrega. El seu conductor anava tan begut que va quedar-se adormit al volant · Mossos d'Esquadra

L'home que havia provocat l'accident estava il·lès, i l'altre conductor va patir ferides lleus. Però quan els agents li van voler fer la prova d'alcoholèmia al primer, aquest s'hi va negar en rodó. I anava tan begut que, de fet, es va quedar adormit al costat de l'etilòmetre. Per això, els agents el van arrestar, tant per conduir borratxo com per negar-se a fer la prova. L'home, que no té antecedents, ha d'anar a declarar en els propers dies davant el jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols.