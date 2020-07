La dona atacada amb àcid a Sant Feliu ja havia denunciat el seu agressor

La dona a qui dilluns un home va llançar salfumant a Sant Feliu de Guíxols havia denunciat prèviament per un delicte de coaccions el seu presumpte agressor, que manté denúncies creuades amb el marit de la víctima. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del jutjat d'instrucció número 3 de Sant Feliu de Guíxols ha obert una causa en rebre l'atestat per aquesta agressió, ha ordenat la detenció del suposat autor i ha acordat una ordre de protecció per a les víctimes.

Es dona el cas que, segons el TSJC, un altre jutjat de Sant Feliu, en aquest cas el número 2, va rebre el passat 30 de maig un atestat sobre uns fets ocorreguts el dia anterior, en què el suposat autor de l'agressió amb àcid clorhídric havia estat víctima d'un intent d'atropellament presumptament comès pel marit de la dona ara hospitalitzada. Per aquest cas, el jutge de Sant Feliu va obrir una causa contra el marit de la dona agredida, en aquest cas per un delicte lleu de lesions.

Aquell mateix dia, la dona va presentar una denúncia contra el seu agressor per un delicte de coaccions, si bé el jutge, d'acord amb la Fiscalia i sense recurs de la representació de la víctima, va desestimar una ordre de protecció en considerar que no es donaven les exigències per adoptar-la, a partir de la informació de què disposava llavors, segons el TSJC.

A causa de la relació sentimental que mantenien la dona i l'home ara fugat, el jutge va acordar l'11 de juny inhibir-se en el cas per la denúncia per coaccions davant el jutjat de violència masclista de Sant Feliu de Guíxols, mentre que el jutjat d'instrucció 2 es va quedar el procediment per l'intent d'atropellament.

A més, el mateix jutjat número 2 de Sant Feliu té un altre procediment amb denúncies creuades entre els dos homes -el marit i la parella sentimental de la víctima- per un delicte lleu de lesions per uns fets ocorreguts el 8 de maig.

L'atac masclista amb àcid que van patir dilluns una mare i la seva filla de cinc anys al carrer València de Sant Feliu de Guíxols ha commocionat institucions i veïns, que ahir es van concentrar per condemnar aquest acte «covard». Els investigadors estan intentant esbrinar totes les circumstàncies dels fets per tal de poder imputar a l'home –quan se'l trobi– els delictes corresponents, que podrien ser temptativa d'homicidi i lesions. De moment, però, les diligències es mantenen obertes.



Suport del municipi

L'Ajuntament va convocar ahir una concentració per compartir «el dolor» de les víctimes i expressar també «la ràbia continguda» que sent la ciutat contra l'agressor, un home que havia estat parella de la víctima. Després de l'atac va fugir i, en el moment de tancar aquesta edició, els Mossos d'Esquadra encara el continuaven buscant. L'alcalde, Carles Motas, va rebutjar tota violència masclista i va titllar l'atac de «vil, a traïdoria i d'una baixesa tan moral com humana».

Durant la concentració, es va llegir un manifest de solidaritat amb les dues veïnes que condemnava «la violència covarda i monstruosa, a la llum del dia i en ple carrer» que van patir.

L'atac contra la mare i la seva filla, de tan sols 5 anys, va tenir lloc dilluns al migdia. L'agressor, que havia mantingut una relació afectiva amb la dona, va ruixar-les amb àcid clorhídric. Les va atacar en ple carrer, a la llum del dia. Després, l'home, d'uns 40 anys, va fugir. Les dues víctimes van haver de ser traslladades amb helicòpter a la Vall d'Hebron. La petita té lesions lleus, però la mare pateix cremades a la boca i podria perdre l'ull dret.



Ple extraordinari i manifest

Ahir al matí, durant un ple extraordinari, l'Ajuntament de Sant Feliu va llegir un manifest en solidaritat amb la mare i la petita. Al migdia, el consistori va convocar una concentració davant l'Ajuntament, a la banda del passeig del Mar, on es va tornar a llegir l'escrit, acompanyat d'un clam unànime contra la violència masclista.

«Sempre hem denunciat aquesta violència injustificada, però avui ens afecta de més a prop perquè toca la nostra ciutat», va assenyalar l'alcalde de la ciutat, Carles Motas. En aquest sentit, el batlle va desitjar que la mare i la nena es recuperin aviat i espera que la policia atrapi en breu l'agressor «que ha comès aquest acte covard, a traïdoria i sense cap mena de justificació».