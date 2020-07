Ecologistes en Acció posa una bandera negra a la Costa Brava

L'associació Ecologistes en Acció ha atorgat una bandera negra a la Costa Brava–en contraposició a les banderes blaves que distingeixen les millors platges–, per la mala gestió després del temporal Gloria, que encara arrossega problemes no solucionats, així com els projectes urbanístics que danyen la salut del litoral gironí.

En total, Catalunya ha rebut sis d'aquestes banderes negres. En concret, l'entitat destaca «l'inadequat sistema de sanejament» de Badalona, l'amenaça de l'ampliació de l'aeroport del Prat sobre la llacuna de la Ricarda, la «mala gestió» del temporal Gloria i l'urbanisme al litoral de les comarques gironines, la «degradació» del sistema costaner de la Platja Llarga de Tarragona i la «mala gestió» de la Barra del Trabucador al Delta de l'Ebre.

En la línia del 2019, Ecologistes en Acció constata que el major problema és l'abocament d'aigües i la seva mala depuració, com passa a Badalona. Quan plou a Badalona, l'entitat constata que plàstics, restes d'animals morts, aigües fecals i escombraries de tota mena són arrossegats durant el recorregut fins arribar al mar a través de 13 sobreeixidors.