Espanya no té data per reobrir les fronteres amb els 15 països que permet la UE

Espanya no té data per reobrir les fronteres amb els 15 països amb qui la Unió Europea recomana aixecar restriccions a partir de l'1 de juliol i negociarà quan fer-ho cas per cas en els pròxims dies. «Ara entrem en un període de diàleg per decidir el moment concret i les condicions de reobertura», afirmen fonts del govern espanyol que confien aixecar els controls «tan aviat com es pugui». El Marroc està en aquest llistat europeu, però l'executiu de Pedro Sánchez reclama a les autoritats marroquines «reciprocitat» per reobrir fronteres. En aquest sentit, les mateixes fonts recorden que Rabat té prohibides les entrades des d'Espanya fins al 10 de juliol.

«Estem en contacte amb el Marroc per veure en quin moment totes dues parts estem preparades per aixecar restriccions», asseguren. Tanmateix, reconeixen que el criteri de reciprocitat és opcional i que s'aplica en funció de les relacions bilaterals de cada estat europeu amb cadascun dels països a la llista europea. Per exemple, no veuen tan important aquest criteri per Ruanda com amb el Marroc o Algèria amb qui mantenen forts vincles.



Llistat europeu

El llistat europeu inclou la Xina, el Japó, el Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, el Marroc, Algèria, Tunísia, Montenegro, Geòrgia, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Uruguai i Ruanda. També permet la reobertura de fronteres amb països fortament vinculats a la UE com són Andorra, Mònaco, San Marino i el Vaticà.

Espanya ja permetia la lliure circulació amb Andorra per la seva proximitat. Ara amb aquesta recomanació la resta dels estats de la UE també podran obrir les portes als andorrans.