Girona registra 12 morts en accidents de trànsit el primer semestre, un 33% menys que el de 2019

La demarcació de Girona ha registrat 12 morts en 11 accidents de trànsit durant el primer semestre. Un 33% menys que el del 2019, quan se'n van produir 18, segones les dades recollides per Diari de Girona.

La majoria dels sinistres viaris mortals han tingut lloc en les vies interurbanes -carretera-, on s'han lamentat nou defuncions. És en aquesta xarxa viària on la mortalitat ha patit una baixada més acusada, del 65,4%, segons el Servei Català de Trànsit (SCT).



48 morts a Catalunya

En total, des de l'1 de gener fins al 30 de juny d'aquest any, 48 persones han mort en 41 accidents mortals a les carreteres catalanes. Això suposa un descens d'un 41,5% en el nombre de víctimes mortals respecte al mateix període de l'any passat, en el qual van perdre la vida 82 persones. Pel que fa a la xifra d'accidents mortals, hi ha hagut un descens del 48,1% respecte al 2019.



6 vulnerables

A les comarques gironines, ha estat especialment negre pels anomenats col·lectius vulnerables, s'ha hagut de lamentar sis defuncions d'aquests col·lectius. Concretament, han mort quatre motoristes, un vianant i un ciclista.

També és destacable que el pitjor mes ha estat el febrer amb un total de quatre accidents amb quatre víctimes mortals.

Aquest mes van produir-se dos sinistres viaris amb circumstàncies poc habituals.

En el primer cas, els Mossos de Trànsit van detenir el conductor d'un cotxe com a presumpte responsable de la mort de l'usuari del vehicle de dues rodes en un accident de trànsit a la GI-555, a Massanes. L'acusat, el 9 de febrer, va realitzar presumptament un avançament antireglamentari que va provocar la sortida de la via i posterior caiguda de la víctima mortal del sinistre.

L'altre sinistre viari mortal força notori va tenir lloc l'11 de febrer. Una conductora es va saltar un control i va morir en accidentar-se a Ripoll. La dona, que tenia antecedents, va caure en un canal a tocar de la carretera C-17 amb el vehicle en donar un cop de volant, després de trobar-se els Mossos d'Esquadra a la carretera C-17. Malgrat els intents, els serveis d'emergències no van poder salvar-li la vida.



L'efecte confinament

Aquests sis mesos també han estat marcats per la crisi del coronavirus i una baixada de la mobilitat. Però el SCT fa un toc d'alerta i recorda que aquest mes de juny, que ha coincidit amb la progressiva desescalada del confinament pel coronavirus i la fi de l'estat d'alarma, ja hi ha hagut 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes, mentre que el juny de l'any passat n'hi va haver 13.

A Girona, el mes de juny s'ha cobrat tres vides, en accidents que han tingut lloc en vies urbanes i interurbanes. De fet, dues d'elles han estat en vies urbanes de Blanes i Palamós.

L'últim accident mortal ha estat el del 25 de juny a la GI-555 al seu pas per Massanes, una via coneguda per l'alta sinistralitat i anomenada popularment "segona carretera de la vergonya". El sinistre va consistir en un xoc frontal de dos cotxes i un dels conductors, va morir a l'hospital arran dels fets. La víctima tenia 57 anys.