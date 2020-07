Guardes privats comencen a patrullar per evitar el bany a la riera de Merlès

Són les onze del matí i no hi ha pràcticament ningú banyant-se a la riera de Merlès. Una imatge gairebé insòlita un 1 de juliol, ja que aquesta és una de les rieres més massificades del país. Enguany, la covid-19 ha fet que els nou ajuntaments per on passa la riera, un tram de 20 quilòmetres al llarg de quatre comarques, s'hagin posat d'acord per prohibir-ne el bany. Amb el seu pressupost, han pagat guardes rurals privats que, des d'aquest dimecres, multaran amb sancions que van dels 700 als 3.000 euros tot aquell qui se salti la prohibició del bany. És una mesura "dràstica" que alguns lamenten, però que entenen necessària per garantir la seguretat i evitar la desaparició d'espècies en perill d'extinció com el cranc autòcton.

Milers de banyistes es concentren cada any a la riera de Merlès, una de les més freqüentades del país. Alguns no respecten la normativa vigent i hi acampen, fan barbacoes o, fins i tot, aparquen el vehicle dins la riera amb la música ben alta. Això fa enfadar els veïns de la zona, que veuen amb preocupació la massificació de la riera per la brutícia que sovint s'hi acumula i pel perill d'incendis.

Aquest any, a més, també s'hi suma la covid-19 i el perill de contagi. Per això, els nou ajuntaments per on passa la riera han decidit unir esforços i prohibir el bany. Per fer-ho, han contractat seguretat privada amb diners de la seva butxaca i es multarà tot aquell qui faci cas omís de la prohibició. "Això és una zona d'interès natural i hauria de ser la Generalitat qui se'n fes càrrec, però preveient que no és així, els ajuntaments i els consells comarcals hem decidit actuar", ha explicat el vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, Jesús Calderer.

La mesura, de moment, serà vigent fins que duri la covid-19 i el perill de contagi, però des del territori no descarten que, d'ara endavant, se sigui més estricte a l'hora de fer complir la normativa.

La fauna i flora, en perill per la massificació

De fet, la massificació de la riera també posa en perill espècies com el cranc autòcton. Des de l'Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora, la biòloga Núria Valls, reclama mesures per protegir la fauna. "Hi ha una introducció molt important de peixos invasors, i el cranc autòcton ha desaparegut. És imprescindible fer algun tipus de conservació si es vol protegir les espècies autòctones i s'ha de lluitar perquè així sigui", ha afegit