Els sindicats titllen de «presa de pèl» la proposta d'Educació per al proper curs

Decepció absoluta dels sindicats davant la proposta d'organització del Departament d'Educació per a l'inici del curs 2020-2021. Després de la celebració, ahir, de la reunió telemàtica amb el departament que es va suspendre la setmana passada, els principals sindicats coincideixen a considerar que el reforç en el professorat serà totalment insuficient i només servirà per cobrir aquells professionals que no podran anar al lloc de treball perquè són grup de risc i per evitar que hi hagi ràtios més elevades de l'establert, cosa que, assenyalen, ja s'hauria de garantir en circumstàncies normals i sense necessitat que hi hagi una pandèmia.

El portaveu d'Ustec-Stes a les comarques gironines, Xavier Díez, ha qualificat de «presa de pèl» la proposta del departament, en considerar que suposa «tornar a la casella de sortida de l'11 de març», amb «tots els riscos que això comporta». Díez critica que la proposta del departament manté les mateixes ràtios d'alumnes que hi havia abans del confinament, i creu que la idea dels «grups estables», a la pràctica, «és impossible». Pel que fa a la contractació de professorat, en la reunió d'ahir el departament va concretar que, dels 5.000 reforços previstos, 3.200 seran docents i la resta personal d'atenció educativa. Segons Díez, això vol dir que, en realitat, hi haurà pràcticament el mateix professorat que abans de la pandèmia, ja que els nous reforços només serviran per compensar els docents que no podran anar a treballar per ser grup de risc.

Per tant, el representant d'Ustec ha manifestat la seva «decepció absoluta» amb la proposta del conseller d'Educació, Josep Bargalló. «Parteixen de la premissa que els infants i els adolescents són immunes, però hi ha molts metges i investigadors que discrepen d'aquest punt de partida», assenyala. En aquest sentit, alerta que, amb l'actual planificació, si passés alguna cosa i hi hagués un rebrot s'hauria de tornar a una situació de confinament total, la qual cosa seria «un cop emocional molt dur». També considera un error que la conselleria no hagi mostrat cap voluntat de negociar i consensuar una proposta amb els sindicats.

També ha mostrat la seva profunda decepció la responsable del personal docent del departament d'Educació de Comissions Obreres, Mirnaya Chabás Segura. En el seu cas, assenyala que els 3.200 professors que es contractaran només serviran per evitar que hi hagi ràtios superiors a les establertes, de manera que considera que s'ha perdut una oportunitat d'oferir un «reforç real» al sistema educatiu. «La nostra proposta, per garantir la qualitat de l'ensenyament i pal·liar l'escletxa educativa sorgida arrel de la pandèmia, passava per disminuir les ràtios i augmentar les planilles», assenyala Chabás. Per això, lamenta que només es contracti el professorat imprescindible per «evitar la foto d'aules sobresaturades», circumstància que, assenyala, ja s'hauria de tenir en compte a l'inici de qualsevol curs normal. També lamenta que cada cop s'estan rebaixant més els criteris per considerar el personal vulnerable, ja que inicialment incloïa tot el professorat major de 60 anys i ara només serà en cas de tenir patologies prèvies. «Necessitem que aclareixin quins són els criteris de vulnerabiltiat», assenyala.

En una línia similar, el secretari genearl del sindicat de secundària Aspepc-SPS, Luis Sobrino, creu que la proposta del departament és un «brindis al sol», ja que pràcticament dóna per superada la pandèmia i advoca per una presencialitat pràcticament absoluta. En aquest sentit, lamenta el manteniment de les ràtios i també considera que el nou professorat que es contractarà també serà totalment insuficient per millorar la qualitat educativa.