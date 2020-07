Seguim amb el nostre propòsit de trobar aquells titulars més enllà de la pandèmia que també han estat notícia aquest mes de juny. Vols posar-te a prova? Contesta aquestes set preguntes.

Després de cada pregunta veuràs si has encertat o no. Fes clic a «següent» per avançar. Tens un minut i mig per respondre!

<noiframe></p><ul id="questions"><li>Aquest mes de juny, ha estat marcat per protestes contra el racisme arreu del món en memòria de George Floyd. A quina ciutat van ocórrer els fets?</li><li>A quina població es va poder veure un tornado?</li><li>Quin projecte torna a crear controvèrsia?</li><li>Segons una investigació de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO), l'Institut Ciències del Mar (ICM) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i l'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER), més _____ de les sardines i anxoves del Mediterrani occidental tenen microplàstics als seus intestins.</li><li>Girona ha aprovat una nova normativa que afecta els patinets elèctrics. A quina velocitat màxima poden circular?</li><li>Com es diu el músic bisbalenc que ha publicat un disc durant el confinament?</li><li>Qui és el nou entrenador del Bàsquet Girona?</li></ul><p></noiframe>