Troben 11 projectils de la Guerra Civil a l'Alt Empordà

Als Tedax dels Mossos d'Esquadra se'ls ha girat feina en les últimes hores a la comarca de l'Alt Empordà. Ahir van trobar 11 projectils als municipis d'Espolla i Capmany. A Capmany, concretament, se'ls van trobar quan realitzaven unes excavacions arqueològiques a prop del quilòmetre 12 de la GI-504. Es tracta d'uns explosius de 12 centímetres i que els especialistes en explosius dels Mossos van retirar amb seguretat per després neutralitzar-los. La resta de projectils es van localitzar a prop d'una casa d'Espolla. Els Tedax van rebre l'avís i van anar fins a aquest punt de l'Empordà, on hvan retirar al migdia sis projectils de 75 centímetres, tipus obús, segons els Mossos. En ambdós casos, els artefactes han estat retirats per posteriorment ésser detonats.