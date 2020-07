Campanya per reduir l'excés de velocitat a Vilablareix

L'Ajuntament de Vilablareix ha llançat una campanya per reduir l'excés de velocitat a la carretera Santa Coloma que travessa de punta a punta el municipi, després de detectar que els vehicles que hi circulen superen la velocitat permesa.

Segons fonts del consistori, la iniciativa no inclou –«de moment»– multes dissuasives, sinó que vol conscienciar els ciutadans a través dels missatges estampats als cartells per tal que els conductors afluixin, com ara: «A poc a poc», «Redueix», «Amb calma», «Sense pressa», «Vigila» i «Vilablareix t'ho agraeix».

«Hem optat per enviar un missatge en positiu, amb aquests cartells clars, que recalquen la necessitat de circular a la velocitat adequada de màxim 50 quilòmetres per hora», va apuntar el regidor de serveis, espais públics, entorn natural i comunicació, Jordi Frigola.

L'objectiu d'aquesta campanya no és multar els vehicles que corren massa, sinó de conscienciació per reduir la velocitat mentre creuen la vila, ja que l'Ajuntament –indiquen en un comunicat– ha detectat que se circula massa ràpid tot i les altres mesures implantades, com rotondes i semàfors.