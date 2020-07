Els camps de treball de voluntariat d'estiu s'adapten a la COVID-19

Els camps de treball d'estiu per fer voluntariat s'han adaptat, també, a les exigències sanitàries de la covid-19 tal com informa la Coordinadora d'ONG solidàries de Girona i comarques, que es fa ressò de l'oferta d'activitats que aglutina el Servei Civil Internacional.

La crida de persones voluntàries es va aturar, de manera temporal, a causa de la pandèmia, però les inscripcions als camps de treball es van reobrir el 8 de maig «promovent sobretot els projectes locals i adaptant-los a les mesures sanitàries» –segons informa la Coordinadora d'ONG al seu web. El llistat de possibilitats per a aquest estiu i la pròxima tardor s'estén per diferents punts de Catalunya, l'Estat i països propers. Entre els projectes n'hi ha de conservació de camins al Pirineu, de manteniment i suport a centres de rehabilitació social a Ciudad Real, d'animació per a infants d'uncentre de persones sol·licitants d'asil a Lanaken, Bèlgica, o de reconstrucció de l'antic «Fort de Jouy» a Lorraine, a França.

· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus