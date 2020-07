Diners del viatge de final de curs invertits en iniciatives solidàries amb la pandèmia

Un grup d'alumnes de sisè de primària de l'escola Verd, de Girona, han repartit 1.361,87 euros reunits per al viatge de final de curs i que la covid-19 ha obligat a suspendre entre sis iniciatives solidàries per combatre la pandèmia o pal·liar els seus efectes. Les entitats beneficiàries són Xaropclown, el Banc dels Aliments de les comarques gironines, Galgas del Mar, SOS Golden, Protectora Paret del Vallès i la Marató de TV3.

Els escolars que han decidit compartir la part econòmica que els corresponia per al viatge anul·lat són la Martina, l'Eva, l'Issam, l'Unai, la Julieta, la Ivet, la Carla, l'Oriol, la Cloe, la Queralt, la Laia, la Charlotte i la Xènia. Els diners es van recollir al llarg del curs passat amb diferents activitats que tenien com a finalitat ajudar a finançar l'estada que havien de fer al Delta de l'Ebre i a Port Aventura però, ja que no hi han pogut anar, van optar per donar una utilitat solidària als diners.



· Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus