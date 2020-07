Girona registra un repunt de contagis per coronavirus amb deu positius i quatre defuncions

L'últim balanç del Departament de Salut d'ahir va registrar deu nous contagis a la Regió Sanitària de Girona, una xifra que va a l'alça, amb dos casos més que l'últim informe i que ja ha provocat la malaltia a 7.113 persones des de l'inici de la pandèmia. Segons l'informe retrospectiu publicat per Salut, dos d'aquests positius s'han registrat a residències.

Tenint en compte aquest mateix informe, sis d'aquests nous casos s'afegeixen als vuit que ja s'havien confirmat el divendres de la setmana passada. Per tant, aquest dia Girona va detectar un total de catorze casos. No es registrava una xifra tan elevada des del 5 de juny.

Quant a defuncions, després que Salut no actualitzés les dades des del cap de setmana, ahir se'n van sumar cinc de noves. Una d'aquestes va tenir lloc el dilluns d'aquesta setmana i de la resta no se n'ha confirmat la data.

Finalment, 2.750 pacients hospitalitzats pel virus ja han rebut l'alta des de l'inici de la pandèmia. Ahir en van confirmar quatre de nous.

Pel que fa a les dades de Catalunya, els contagis i les defuncions també van anar en augment per segon dia consecutiu després d'una caiguda ja esperada coincidint amb l'efecte del cap de setmana. Les funeràries van reportar vint noves morts per covid-19. Això situa la xifra global de víctimes en 12.576. Són divuit defuncions més que les informades dimarts. A banda, es van detectar 223 nous casos positius testats (77 més que l'últim balanç) i la xifra total puja a 71.799. D'entre les víctimes, 6.854 persones han mort en un hospital o en centre sociosanitari (cinc més), 4.098 ho han fet en una residència (les mateixes) i 795 al domicili (les mateixes), mentre que les no classificades per falta d'informació són 824 (quinze més). Fins ara hi ha hagut 4.153 persones ingressades greus, quatre més que la darrera actualització.

Pel que fa a la retrospectiva de defuncions, de moment s'ha reportat un mort al 30 de juny, un altre al dia 29 i un altre corresponent al dia 28, tot i que aquestes són unes dades que poden variar amb els nous balanços que proporcionen les funeràries els pròxims dies. Sobre els positius, el dia 30 de juny se'n van confirmar quinze, el dia 29, 68, i el dia 28, 57. Divendres de la setmana passada també va ser un dia de rècord amb 211 casos. No s'assolia una xifra tan alta des del 5 de juny, igual que a Girona.

Una bona notícia és que baixen els positius a les residències de gent gran. Fins ahir, hi havia 14.948 casos confirmats. Es tracta de divuit casos menys respecte als que va informar el Departament de Salut dimarts. A més, 682 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació, set menys que l'última xifra que Salut havia facilitat.



Dades d'Espanya

El Ministeri de Sanitat xifra en 28.363 el total de morts per coronavirus a Espanya, vuit més que dimarts (28.355). Segons l'últim informe del Ministeri, hi ha hagut dinou defuncions en els últims set dies, set de les quals a Madrid, tres a Castella i Lleó i dues a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.659 casos confirmats, 388 més que dimarts (249.271), i 149 diagnosticats el dia previ, 50 més. D'aquests, 40 han estat a Madrid, 21 a Andalusia, 20 a l'Aragó i 17 a Catalunya. En l'última setmana hi ha hagut 151 hospitalitzacions i nou ingressos a UCIs.