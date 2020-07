Renfe i SNCF reprenen el servei d'alta velocitat entre Girona i París

Renfe ha reprès el servei d'alta velocitat que connecta Girona i París després de la seva interrupció a causa de la pandèmia del coronavirus. El primer tren ha transportat a 253 passatgers, ocupant la meitat de les places disponibles segons l'operador ferroviari.

Tal com van anunciar la companyia espanyola Renfe i la francesa SNCF, l'oferta de trens transfronterera es limitarà a dos serveis. Un sortirà de Barcelona, Girona i Figueres en destinació a París, i viceversa, i l'altre connectarà amb Marsella fins al 31 d'agost, data en la qual canviarà de destí per dirigir-se a Lió. En funció de com avanci la demanda i l'ocupació, però, ambdues companyies valoraran l'augment de l'oferta de trens i la freqüència.

Així mateix, Renfe i SNCF recorden que durant el viatge és obligatori l'ús de mascareta. Ambdues companyies van anunciar també que, per raons de seguretat sanitària, no es presten serveis a bord de restauració, repartiment d'auriculars i de premsa i venda d'articles. En canvi, s'han començat a distribuir als usuaris tovalloletes desinfectants i s'han reforçat les mesures d'higiene i protecció.

Amb la posada en marxa d'aquests dos trens fins a la capital francesa, s'amplien a sis els d'Alta Velocitat, que enllacen el nord de la província de Girona amb Barcelona, sumant-se als quatre que circulen actualment. D'altra banda, s'han restablert també els trens amb origen o destinació a Cerbère de la línia R11.

