El sector de la discapacitat exigeix a la Generalitat que rectifiqui i pagui amb puntualitat

El Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) va demanar dimarts a la Generalitat una rectificació per evitar els retards en el pagament de la factura de l'abril a les entitats del tercer sector social, en el que afecta als serveis suspesos per la covid-19, i va reclamar al Govern que «compleixi amb tots els seus compromisos de pagament».

La tarda de la revetlla de Sant Joan, el Departament de Treball, Afers socials i Famílies va notificar de possibles demores que podien anar entre un dia i quatre setmanes –tal com va concretar l'associació Mifas– en el pagament de l'aportació corresponent a l'abril pel que fa a recursos anul·lats pel confinament. La raó, tal com va explicar la Conselleria, és un canvi en el sistema de facturació d'aquests serveis i al qual no totes les entitats van tenir temps d'adaptar-se. Tal com van explicar algunes de les afectades, a principis de juny van presentar la factura pertinent i fins llavors no els van informar del nou mètode, de manera que no van poder rectificar abans del termini màxim –el dia 15– perquè la Generalitat els pagués l'1 de juliol com pertocava.

Aquesta setmana, Cocarmi s'ha afegit a la queixa d'altres organitzacions del tercer sector i ha denunciat el que considera «un greuge cap al col·lectiu més vulnerable, després de patir amb molta duresa els efectes de l'emergència sanitària».

Des del seu punt de vista, el retard –encara que no afecti a tota la facturació– «és un nou cop a uns serveis ja crònicament intrafinançats», tal com va lamentar el president del comitè, Antonio Guillén, mitjançant un comunicat. I també va afirmar que «la Generalitat no pot centrifugar les seves responsabilitats cap al sector social, ni crear normes sense tenir en compte les greus conseqüències d'aquestes i sense haver previst com minimitzar-les».

Guillén va remarcar que «pràcticament cap entitat disposa de coixí financer per fer-hi front, sobretot si tenim en compte que durant la gestió de la crisi per la covid-19 han suportat importants sobrecostos, que des del Cocarmi, i després de consultar-ho a les entitats, hem calculat en més de vuit milions d'euros». Per evitar que la demora de la Generalitat afecti les nòmines dels treballadors, la setmana passada Mifas i la Fundació Ramon Noguera van explicar que ampliarien les seves pòlisses bancàries, una opció que no està a l'abast de totes les organitzacions –tal com van indicar.

