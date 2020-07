Usuaris de l'Avant entre Girona i Barcelona critiquen la reducció de freqüències

Prop de 450 usuaris de les línies Avant i AVE entre Girona i Barcelona reclamen a Renfe que restauri tots els trens que hi havia abans que es declarés l'estat d'alarma. Segons un dels viatgers que cada dia utilitzava aquesta línia per anar a treballar, Marc Rostollet, actualment "hi ha tan sols sis Avant en tot el dia" i això "impossibilita l'ús del servei".

De fet, el primer tren que surt cap a Barcelona ho fa a les 8.11 del matí. "La gent que comença a les vuit del matí no el pot agafar i han d'anar en Mitja Distància (MD) o en vehicle privat", ha apuntat Rostollet. Els usuaris creuen que la comptanyia els ha deixat "totalment de banda" i no entenen perquè no s'han recuperat les freqüències habituals.