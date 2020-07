Els alcaldes de Verges i Celrà no aniran a judici

Els alcaldes de la CUP de Celrà, Dani Cornellà, i de Verges, Ignasi Sabater, no hauran d'anar a judici pel tall de l'AVE de Girona que es va fer durant el primer aniversari de l'1-O. Els dos alcaldes van ser detinguts en un operatiu de la Policia Nacional que va acabar amb setze arrestats el 16 de gener de 2019. Ara, però, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, en nom d'Adif, tan sols mantenen l'acusació per a quatre dels dinou investigats.

En declaracions a Diari de Girona, els dos alcaldes consideren que la retirada de la majoria d'acusacions «demostra que era un muntatge polític executat en l'àmbit judicial i policial, i que no s'aguantava per enlloc», explica Cornellà. De fet, Sabater afirma que el van detenir «per uns fets en què no havia participat. Aquell dia treballava a l'IES de Cassà de la Selva».

L'alcalde de Celrà creu que l'operació «estava encaminada a atemorir el moviment independentista», en un moment en què hi havia moltes mobilitzacions al carrer.

Després d'uns mesos «complicats», Sabater qualifica la sensació d'ahir com d'«agredolça» perquè «s'arxiven la majoria de causes però hi ha quatre companys pendents de judici, a més d'en Jordi Alemany, que espera sentència. La justícia no es farà fins que s'arxivin les causes obertes». Per Cornellà, els encausats que queden són portats a judici «per justificar l'operació que van fer al seu moment», i manifesta que seguiran donant-los suport i «defensant totes les persones que segueixen represaliades».



Es mantenen quatre acusacions

El Jutjat d'instrucció número 4 de Girona ha obert un judici oral pels activistes que continuen investigats, acusats per la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, que actua en representació d'Adif. Segons el posicionament de la Fiscalia, els acusats coincideixen amb les quatre persones a qui havien identificat mitjançant gravacions a la concentració exterior de l'estació de l'AVE, així que descarten la resta d'activistes detinguts per la Policia Nacional.

En total, se sol·liciten 4 anys de presó i 12.150 euros de multa per a cadascun dels encausats, així com 13.598 euros d'indemnització. Concretament, les acusacions demanen 2 anys de presó per desordres públics, 1 any de presó i una multa de 6.750 euros per danys en el patrimoni públic, 1 any de presó per atemptat a agents de l'autoritat, així com multes per valor de 5.400 euros per delictes lleus de lesions.

Una de les quatre activistes acusades i membre del grup de suport antirepressiu del cas anomenat «21 raons» considera que «aquestes penes són totalment desproporcionades». Afegeix: «A les quatre ens van identificar a través de gravacions. Creiem que ens tenien fitxades per algun altre motiu. Ens van identificar de manera irregular, ja que si no, no entenem com van poder arribar a nosaltres. No se'ns va notificar que se'ns estava identificant. Creiem que és un cas de persecució política per la nostra militància».

Al manifest que ha fet públic «21 raons» exposen que seguiran «decidides i cridant ben alt que protestar, manifestar-se, tallar carreteres o tallar vies no és un delicte, sinó un acte de llibertat». En la mateixa línia, l'activista amb qui ha parlat aquest diari explica que «la manera d'actuar de la justícia espanyola m'ha posat la por al cos, però realment el que han aconseguit és que el conjunt de les companyes encausades reafirmem les nostres conviccions polítiques».