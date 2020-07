Blanes i Palafrugell multen banyistes per accedir a platges tancades

Els ajuntaments de Blanes i Palafrugell han interposat multes a banyistes que han accedit a platges tancades. En el cas de Blanes, l'Ajuntament va blindar ahir el delta de la Tordera amb la col·locació d'una tanca de dos metres per protegir la fauna de la zona i com a mesura per evitar la propagació del virus.

Segons va indicar el consistori, la decisió de tornar a blindar la zona -que la setmana passada va quedar delimitada amb una cordada amb estaques- es va prendre després que la policia local interposés cinc multes el cap de setmana passat a banyistes que hi van accedir tot i la senyalització. A més, s'han interposat cinc multes més des de la primera fase de tancament.



Petició de col·laboració

Ara l'Ajuntament de Blanes té previst demanar la col·laboració «més explícita» dels ajuntaments de Malgrat de Mar i Palafolls perquè també reforcin els accessos a la desembocadura per aquesta banda.

Segons va difondre ahir Ràdio Palafrugell, la policia local del municipi ha interposat 20 denúncies a banyistes reincidents que han intentat accedir a la platja del Golfet, a Calella de Palafrugell, que roman tancada pel perill d'esllavissada. La policia ha desallotjat 500 persones des del 24 de juny que hi han accedit. Segons l'alcalde, Josep Piferrer, les obres per arreglar la zona s'iniciaran aquesta setmana, i aniran a càrrec de l'Ajuntament tot i que la competència és de l'Estat.