El cap de Creus i el nord de les Gavarres, els «punts calents» de l'estiu en cas d'incendi

El cap de Creus i el nord de les Gavarres són els «punts calents» de les comarques gironines en cas d'incendi forestal.

Així ho ha explicat l'inspector dels Agents Rurals, Antoni Mur. La raó és que en aquestes dues àrees de la província és " on hi ha la vegetació més a precari" ja que no hi ha plogut tant.

De totes maneres tant des d'Interior com d'Agricultura han coincidit a dir que la campanya forestal ha començat "millor que l'any passat" però tot i això no s'ha d'abaixar la guàrdia perquè les "condicions poden canviar en pocs dies".

El cap de la Regió d'Emergències de Girona, Jordi Martín ha destacat que la província té per exemple, un fenomen meteorològic com les tramuntanades que poden fer un canvi de rumb del temps. I ha recordat que "poden venir onades de calor o tramuntades que malgrat ara que està plovent a ple mes juliol, ens poden donar problemes d'aquí uns dies". També ha recordat que a la província hi ha hagut tingut incendis importants en mesos com el setembre o el novembre. Cal estar preparats

El cap dels Bombers a Girona ha recordat que estan a punt per combatre els focs i que una bona notícia és l'arribada dels 42 nou bombers i que a l'agost, també se n'incorporaran per fer-hi pràctiques.