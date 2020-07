Càritas necessita 170.000 euros per garantir suport socioeducatiu per als fills de famílies vulnerables

Càritas Diocesana de Girona necessita 170.000 euros per garantir que el pròxim curs podrà oferir els serveis socioeducatius adreçats a fills de famílies amb dificultats, que durant la pandèmia han estat prop d'un miler. L'entitat ha comprovat que «el confinament i l'aturada dels centres han fet augmentar la desigualtat entre l'alumnat», motiu pel qual ara fa una crida a la solidaritat econòmica i, així, reforçar aquests projectes a partir del setembre.

Tal com alerta la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, en una crida a fer donatius, «les famílies més vulnerables no poden garantir els recursos ni l'atenció necessària per a l'òptim desenvolupament acadèmic i social dels seus fills i filles»; així com recorda que «la desatenció dels infants i joves accelera la transmissió intergeneracional de la pobresa».



Els projectes

La cartera de programes socioeducatius de Càritas inclou un servei d'intervenció educativa que implica l'entorn del menor per tal de millorar les seves habilitats; un projecte d'acompanyament a l'escolaritat que combat l'absentisme escolar; la iniciativa FES+ que ajuda joves en risc d'exclusió social a superar l'educació postobligatòria; «L'obrador», centrat en la pràctica artística i en la implicació dels joves de tercer i quart d'ESO amb Banyoles, el municipi on es desenvolupa; o activitats de lleure educatiu quan no hi ha classe.

Aquestes propostes compten amb diferents tipus de finançament públics i privats, i requereixen un pressupost de 702.786 euros –d'acord amb les previsions actuals de l'entitat humanitària. D'aquests diners, 170.000 provenen de fons propis de Càritas Diocesana de Girona i és per poder-los garantir que acaba d'obrir una campanya per demanar donatius. Al darrere hi ha la constatació que «aquest curs anòmal –en paraules de Puigdevall– ha generat i empitjorat situacions d'exclusió que ja coneixem».