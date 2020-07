Els desnonaments a les comarques gironines baixen un 21,76% durant el primer trimestre del 2020

Els desnonaments a les comarques gironines han baixat un 21,76% durant el primer trimestre del 2019. En concret, al llarg del període se'n van executar 399 arreu de la demarcació. Un trimestre que, com subratlla el Consell General del Poder Judicial, també ve marcat per l'inici de la pandèmia. Perquè la declaració d'estat d'alarma per la covid-19 "va paralitzar els terminis processals i administratius". Sobretot, la majoria dels desnonaments que es van fer al primer trimestre (més de la meitat) van ser contra llogaters que no podien pagar les quotes. Però també hi ha hagut 120 famílies gironines que, a més de perdre la casa, s'han quedat amb un deute gairebé de per vida (perquè no han pogut afrontar la hipoteca i el banc els ha desnonat).

Segons recull l'estadística que periòdicament publica el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), i que recull l'impacte de la crisi als jutjats, durant el primer trimestre els desnonaments a comarques gironines van baixar un 21,76%. Entre gener i finals de març, se'n van executar 399 (molt per sota dels 510 del mateix trimestre del 2019).

Part d'aquest descens, però, és esbiaixat. Perquè com recorda el CGPJ, a partir del 14 de març la Moncloa va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus. I el confinament, de retruc, va suposar "la conseqüent paralització dels terminis processals i administratius a partir d'aquesta data".

Sigui com sigui, però, allò que és innegable és que el drama de la gent que continua quedant-se al carrer persisteix. Perquè tot i el descens, les dades del Consell també evidencien una altra realitat: que de mitjana, cada dia es van executar més de quatre desnonaments arreu de la demarcació.

De tots els llançaments que es van fer efectius, més de la meitat (el 52,54%) són contra particulars i famílies que estaven de lloguer i no han pogut afrontar les quotes mensuals. En concret, 268 casos.

Deute de per vida

A més, durant el primer trimestre del 2020, a les comarques gironines hi ha hagut 120 execucions hipotecàries. És a dir, que a més de perdre la casa, més d'un centenar de famílies també han vist com se'ls quedava un deute gairebé de per vida amb el banc.

Per últim, els onze desnonaments restants obeeixen a altres casuístiques.

26 demandes per ocupacions

Les dades del CGPJ també reflecteixen una altra conseqüència de quedar-se sense sostre. I és que, des de principis d'any, els jutjats gironins han rebut 26 demandes per ocupacions il·legals d'habitatges (i en tenen 97 més en tràmit).

Qui ha interposat les denúncies són propietaris de pisos privats o bé ajuntaments que tenen habitatge social. I que veuen com algú ha entrat a viure en aquests immobles sense pagar. En aquest cas, les dades del CGPJ no recullen les demandes interposades pels bancs.

L'estadística també analitza l'evolució de les demandes per clàusules sòl. I en aquest cas, continuant amb la tendència que ja es va detectar al 2019, aquests litigis s'han anat reduint. Sobretot, per la feina que s'ha dut a terme des del jutjat especialitzat en la matèria. Durant el primer trimestre, el jutjat va ingressar 170 assumptes, en va resoldre 204 i en tenia 141 en tràmit.

Més concursos de creditors

L'estadística sobre el primer trimestre del 2020 als jutjats gironins també inclou altres dades. En aquest cas, relacionades amb el món laboral. I aquí, tot i que tan sols abasti mig mes d'estat d'alarma, l'impacte del coronavirus ja es deixa notar.

De fet, les empreses que s'han vist abocades a presentar concurs de creditors i recórrer al jutjat mercantil gairebé s'han doblat. S'ha passat de les 67 del primer trimestre del 2019 a les 102 d'aquest any; reflex, també, del que ha suposat la pandèmia. Pel que fa a les demandes per acomiadaments de treballadors, aquí de moment la situació no canvia. De les 375 del primer trimestre del 2019, ara se n'han registrades 373. Aquí, a més d'aquelles que fan referència a extincions de contractes, també s'hi inclouen les demandes per trasllat o modificació de les condicions de treball.