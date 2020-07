La Diputació impulsa un projecte pioner de comunitats locals d'energia

La Diputació de Girona ha impulsat un projecte pioner dins l'àmbit estatal de creació de comunitats locals d'energia. La prova pilot es farà a Amer, la Cellera, Cornellà del Terri i Rupià, on s'instal·laran plaques fotovoltaiques en equipaments municipals que serviran per abastir d'energia diferents edificis municipals, habitatges en situació de pobresa energètica i també altres llars que optin per sumar-se a la iniciativa. L'objectiu és fomentar la transició energètica en l'àmbit local a través de la ciutadania. La iniciativa es va presentar dimecres al vespre a Rupià.

El finançament global de la Diputació al projecte serà de 160.000 euros -dels quals correspondran 40.000 a cada municipi-, mitjançant la seva línia de subvencions «Del pla a l'acció», per a l'execució de la primera fase del projecte. La primera fase consistirà en la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a la teulada d'equipaments municipals, que permetran garantir el subministrament en un radi d'acció de 500 metres. A banda dels municipis que formen part de la prova pilot, la Diputació també ofereix assessorament tècnic per implantar aquestes comunitats a Breda, la Vall d'en Bas i Vilafant.

«Fem un nou salt per promoure polítiques energètiques que permeten, per primera vegada, posar els ciutadans al centre de l'esquema energètic. Els ciutadans deixen de ser actors passius, que només paguen la factura, i passen a ser actius: productors, consumidors i gestors», va indicar la diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas (ERC), durant la presentació del projecte a Rupià.