Endesa reforçarà la xarxa de la Costa Brava per millorar el subministrament

Endesa invertirà a Catalunya 694 milions d'euros en tres anys per millorar les seves infraestructures de distribució. Les actuacions pretenen incrementar la intel·ligència de la xarxa d'alta, mitjana i baixa tensió a totes les comarques on opera la companyia. Endesa ha fet una estimació de l'evolució de la demanda per planificar les noves infraestructures i el volum i ubicació dels nous subministraments, i pretén també avançar en la digitalització de la xarxa perquè tinguin millor operativitat davant dels nous usos energètics. El pla inclou zones d'intervenció prioritàries on Endesa farà una intervenció extra: la plana de Lleida, la Costa Brava i la Costa Daurada, i les comarques afectades pel Gloria.

En concret, a Lleida es vol acabar amb els microtalls que pateixen diversos municipis, que Endesa atribueix a «diversos motius». A les costes Brava i Daurada, l'objectiu de l'empresa és reforçar la xarxa que requereix cada any noves actuacions fora de la temporada d'estiu per minimitzar el seu impacte en el turisme. Endesa també preveu una inversió extraordinària a les comarques més afectades pel Gloria per incrementar la resistència de les xarxes elèctriques de cara a futurs fenòmens meteorològics virulents.

Les actuacions que farà Endesa fins al 2023 inclouen la repotenciació de la xarxa mallada d'alta tensió, l'ampliació i entrada en funcionament de noves subestacions, noves línies d'alta tensió o l'ampliació de la xarxa de mitjana tensió. Les tasques reforçaran la qualitat del servei i donaran resposta al creixement del mercat i a les puntes de consum.