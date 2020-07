Un estudi gironí pioner al món analitza si la silibinina redueix els efectes del virus

La silibinina, una substància natural que es troba a la planta Silybum marianum (card marià) amb una reconeguda activitat antitumoral, podria ser eficaç també en la lluita contra la covid-19. Així ho conclou un estudi de l'Institut d'Oncologia de Girona (ICO) i l'Institut d'Investigació Biomèdica (Idibgi), publicat recentment a la revista internacional Journal of Clinical Medicine, en el qual es presenten les raons que justificarien avaluar el seu ús com a possible tractament del coronavirus, que està provocant una pandèmia global amb centenars de milers d'infeccions i morts a tot el món.

L'estudi està encapçalat pels doctors Joaquim Bosch, oncòleg del Servei d'Oncologia Mèdica de l'ICO Girona, i Javier Menéndez, cap del Laboratori de Metabolisme i Càncer i membre del programa ProCURE (Programa Contra la Resistència Terapèutica del Càncer) de l'ICO-Idibgi. Els dos investigadors ja han publicat diversos estudis previs que mostren la capacitat antitumoral de la silibinina en pacients amb càncer.

«En una investigació de fa uns anys vam comprovar que la substància multiplica per quatre la supervivència del càncer i, en altres estudis, també es va demostrar la seva eficàcia en virus com l'hepatitis C i el VIH, per això hem decidit comprovar si també té efectes contra el coronavirus», explicava Bosch ahir, a aquest diari. La investigació es va iniciar a mitjans de març i, paral·lelament, es va posar en marxa la sol·licitud per poder fer l'assaig clínic. Fa poc més d'una setmana, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) la va aprovar. D'aquesta manera, la silibinina s'administrarà a pacients amb càncer que s'hagin contagiat pel virus a través del fàrmac Legalon, que es processa a Euromed SA de Mollet del Vallès, una companyia amb una llarga experiència en la producció d'extractes vegetals i principis actius naturals. «No sabem quina serà la seva eficàcia, però l'èxit contra el càncer i altres virus ens avalen», afirmava Bosch.



Menys contagis i mortalitat

Segons l'estudi, el tractament pot ser beneficiós per a dos aspectes: d'una banda, Bosch en destaca la propietat antiviral. «Pot arribar a inhibir l'enzim RNA polimerasa, component principal que permet que el virus es repliqui, per tant, es podria se'n podria reduir la propagació», va detallar l'investigador. Aquest aspecte prediu un comportament farmacològic de la silibinina molt similar al conegut com a Remdesivir, que recentment ha estat el primer fàrmac aprovat per l'Agència Europea del Medicament (EMA) contra la covid-19 i que ha estat motiu de polèmica per la compra massiva feta pels Estats Units.

D'altra banda, el focus principal de l'estudi se centra a minvar la gravetat de les malalties respiratòries agudes causades pel virus i, de retruc, reduir la mortalitat dels pacients amb aquesta patologia. «Gràcies a l'ús terapèutic de la silibinina, la letalitat provocada per problemes respiratoris es podria reduir del 30 al 15%», afirmava Bosch.