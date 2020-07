Estudien l'alt percentatge d'asimptomàtics en geriàtrics

Un equip multidisciplinari de professionals de Vall d'Hebron, coordinat per la Dra. Magda Campins, cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia i pel Dr. Benito Almirante, cap del Servei de Malalties Infeccioses, en estreta col·laboració amb els centres d'atenció primària, va implementar una intervenció per controlar la transmissió del SARS-CoV-2 en les residències de gent gran entre el 10 i el 24 d'abril de 2020. Els resultats, publicats ara a la revista Emerging Infectious Diseases, indiquen que gairebé un 24% de la gent gran resident als centres i un 15% dels treballadors eren positius per SARS-CoV-2. Més de la meitat d'ells eren asimptomàtics, en concret el 69,7% dels residents i el 55,8% dels treballadors. Aquest estudi va incloure al voltant de 6.000 persones, entre residents i treballadors, d'un total de 69 residències de gent gran, tant públiques com privades.

Estudi de gran influència

«Es tracta del primer estudi sobre l'impacte de la covid-19 a les residències que es publica realitzat sobre una mostra tan gran de persones. A més a més, l'actuació homogènia en totes les residències aporta una gran validesa als resultats obtinguts», va destacar el Dr. Xavier Martínez, metge del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron,«Quan hi ha una sospita o un cas de covid-19 en residències, les accions de control de la infecció s'han de fer de la forma més ràpida possible. Entre aquestes mesures s'hauria d'incloure la realització de tests tant a les persones asimptomàtiques com simptomàtiques, ja que si estan infectades poden transmetre el virus», va concloure la Dra. Blanca Borrás, facultativa del Servei de Medicina Preventiva.