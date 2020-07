La Fundació per a la Creativació premia reptes innovadors per fer front a la covid

El «Covid-19 Creativation Challenge», promogut per la Fundació per a la Creativació, ha premiat tres propostes innovadores per fer front als efectes de la pandèmia. En el repte, adreçat a estudiants d'arreu de Catalunya i llançat a l'abril, hi han participat més de 1.200 joves, que han presentat 301 propostes. Bona part dels equips provenen de 35 centres educatius, sobretot de secundària, però també de centres universitaris; així mateix, s'hi han presentat famílies, clubs esportius i joves a títol personal.

L'objectiu del repte era el d'obtenir el màxim nombre d'idees que aportin solucions innovadores als problemes ocasionats per la pandèmia, fomentant la implicació i la participació del jovent perquè posin la creativitat i el seu talent al servei de la societat. Concretament, el repte plantejava elaborar propostes en tres categories: propostes per millorar la prevenció i la salut, propostes per compatibilitzar les mesures de (des)confinament i l'activitat, i propostes per impulsar l'activitat el dia després.

Un jurat format per tres representats de la fundació i per tres professionals independents de l'àmbit universitari han valotat els treballs. S'ha dut a terme amb el suport de la Fundació Metalquimia i el Barcelona Marketing Hub, i la col·laboració d'altres entitats.

El primer repte premiat, ideat per un equip de l'escola Virolai de Barcelona, proposa controlar la temperatura a través de la roba, confeccionant mascaretes, polseres o diademes amb teixits que canvien de color. El segon, d'estudiants de l'institut de Sarrià de Ter onsisteix en una aplicació per planificar rutines i evitar avorrir-se. I el tercer, proposa ajudar persones a l'atur amb monedes virtuals.