La junta de personal de Girona acusa Educació de menystenir els docents

La Junta de personal docent no universitari de les comarques de Girona acusa el Departament d'Educació de menystenir el professorat perquè afirmen que, durant la gestió de la crisi sanitària provocada per la covid-19, no s'han negociat acords amb els sindicats, s'ha caigut en «la improvisació» i en «la descàrrega de la responsabilitat sobre els equips directius, sota el camuflatge de l'autonomia de centre».

A més, tres setmanes després d'haver denunciat el pla de reobertura de les escoles a la Inspecció de Treball, la junta de personal docent va informar que des d'aquest òrgan de control els han avançat que demanaran als Serveis Territorials d'Educació que negociï les condicions de seguretat en el treball amb els delegats de prevenció de riscos laborals. Com a precedent, van recordar que la Inspecció ja ha resolt que el Departament «havia imposat unes normes de reobertura de centres sense haver-les negociat prèviament».

Així, la junta es refereix a la resolució favorable a una denúncia presentada per CCOO el 25 de maig; en concret, el dictamen signat per un inspector de Treball i Seguretat social el 10 de juny acabava requerint a Educació que, «amb caràcter immediat», consultés als delegats de prevenció i facilités la seva participació en les mesures derivades de la covid-19.

Amb relació a aquestes crítiques, des dels Serveis Territorials d'Educació a Girona ahir van indicar que el pla de reobertura es va decidir al Departament i no al territori.



«Instruccions erràtiques»

Pel que fa al «menysteniment» als representants legals dels docents, els sindicats gironins ho especifiquen tot lamentant «manca de canals de comunicació, informació ajustada en el temps i l'absència de voluntat de negociació amb els sindicats que representen el col·lectiu».

L'organització acusa el Departament que dirigeix Josep Bargalló –i «que tant ha fet bandera del diàleg com a eina de progrés social», segons afirmen en un comunicat– d'ignorar «la importància de la participació activa» i de presentar «decisions unilaterals» a través de rodes de premsa.

En definitiva, la Junta de personal docent no universitari de Girona alerta que, a més de no tenir en compte els representants legals dels docents, la Conselleria ha dictat «instruccions d'adaptació a la covid-19 massa sovint erràtiques i ambigües».

Alhora, lamenten que «els costos personals en hores i mitjans que el personal docent ha hagut d'esmerçar en una situació excepcional d'emergència han estat elevats», sense que l'administració educativa els hagi compensat ni reconegut.

La queixa de la junta de personal gironina, que integren les formacions Ustec·STEs, la Intersindical-CSC, CCOO i el sindicat de secundària Aspepc-SPS acaba assegurant que «la disbauxa comunicativa del Departament d'Educació ha incrementat de manera innecessària l'esforç de centres i docents per fer front a les noves circumstàncies i, a data d'avui [per ahir], els criteris que emmarcaran el nou curs continuen sense negociació prèvia».