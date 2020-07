En llibertat els joves jutjats per les protestes postsentència

L'Audiència de Girona ha deixat en llibertat els dos joves jutjats pels disturbis postsentència acusats d'haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) i lesionar dos agents durant la nit del 16 d'octubre del 2019. El judici es va deixar vist per a sentència dimecres. La Fiscalia va mantenir la petició de 9 anys de presó i multes de 7.200 euros i la Generalitat, com a acusació particular, la sol·licitud de 3 anys i mig de presó per als dos acusats. L'advocat de la defensa, Benet Salellas, va valorar positivament la decisió de l'Audiència: «Esperem que auguri de futures resolucions judicials més respectuoses amb els nostres drets». El grup de suport de l'Ibrahim Afquir i en Charaf Fadlaoui va convocar ahir una concentració a la plaça del Vi de Girona per donar la benvinguda als dos joves que es trobaven en presó preventiva des de l'octubre passat.