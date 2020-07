Mapa: Els 1.765 casos sospitosos de Covid-19 l'última setmana a Girona

Les comarques gironines sumen 34 positius confirmats de Covid-19 i 1.765 sospitosos els últims set dies, segons dades facilitades pel departament de Salut de la Generalitat. Olot continua essent la població gironina on es registren més positius, sigui amb test PCR o amb un test ràpid. A la capital de la Garrotxa s'han confirmat 9 positius entre el 26 de juny i el 2 de juliol. Així mateix a la mateixa població, les autoritats sanitàries qualifiquen 145 persones com a sospitoses d'haver-se contagiat de coronavirus. No obstant això, Girona és el municipi gironí amb més sospitosos els últims 7 dies, un total de 250, si bé només s'han confirmat 3 positius a través d'un test. Blanes, Lloret, Figueres, Salt i Palafrugell són les altres poblacions amb més contagis per Covid-19. Consulta les dades en els nostres mapes interactius.