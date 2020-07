Pla de xoc d'un milió i mig d'euros per al sector de planta i flor

La consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, va anunciar ahir un pla de xoc d'1,5 milions d'euros en préstecs bonificats per pal·liar la davallada econòmica del sector de flor i planta ornamental durant els mesos d'aturada pel coronavirus, després que la pandèmia els tirés enlaire els mesos de primavera, els de més facturació, inclòs el punt àlgid de la temporada: la diada de Sant Jordi.

«El sector de la flor i la planta ha estat un dels més tocats per la crisi», va lamentar Jordà en una visita al Viver Planas ubicat a Púbol, al Baix Empordà, on es va reunir amb l'Associació de Viveristes. «L'esclat de la covid i les mesures de confinament coincideixen en el moment de l'any de més activitat econòmica d'aquest sector, i amb dates assenyalades com Sant Jordi, mesos en què es pot vendre el 90% del total anual», va destacar. A aquests préstecs s'hi podran acollir aquells autònoms i empreses que hagin registrat unes pèrdues de facturació superiors al 50% entre març i maig respecte a aquest període del 2019. L'Associació de Vivers de Girona xifra les pèrdues en 3,5 milions tan sols per a la demarcació, i d'aquests, 200.000 euros per a la destrucció de gènere perible que no s'ha venut. Pels 389 vivers a Catalunya, el cop s'eleva als 10 milions i per al conjunt de tot el sector català de producció i venda de planta i flor, 100 milions. «Totes les mesures que es facin evidentment són bones, però és molt insuficient», apunta a Diari de Girona Genís Vinyals, responsable del sector a Unió de Pagesos (UP). Segons Vinyals, s'haurà de veure si el 23 de juliol servirà –o no– per recuperar la diada confinada de Sant Jordi, clau per a la venda de flor tallada gràcies a les roses. A més, va ressaltar el comerç online per salvar el sector en temps de pandèmia.