Restriccions en el suport a banyistes amb discapacitat a causa del coronavirus

Els banyistes amb discapacitat física hauran de comptar amb l'ajuda d'un acompanyant per fer el traspàs de la cadira de rodes a l'amfíbia quan vagin a una platja que disposi d'aquest recurs, ja que les mesures de seguretat sanitària per la covid-19 impedeixen que, aquest estiu, el personal tècnic de la majoria de platges ofereixin aquest suport. Així ho informa l'associació Mifas a través del seu web, que recomana trucar abans a l'Ajuntament pertinent per tal d'informar-se i reservar l'ús de les cadires amfíbies.

La restricció del contacte físic, que no s'aplica a totes les platges gironines però sí a la majoria –segons indica Mifas–, té com a objectiu reduir les possibilitats de propagació de la malaltia del coronavirus. La finalitat és evitar el contacte entre el personal tècnic i els usuaris del material de bany; ara bé, aquests professionals sí que ajudaran a baixar amb la cadira fins a l'aigua.