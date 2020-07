Roben un braçalet a una anciana amb el mètode de l'abraçada

Una dona d'edat avançada va ser víctima d'un robatori amb el mètode de la falsa abraçada a Besalú. La víctima, de 85 anys, estava caminant per l'avinguda de Lluís Companys, a ple centre de la població, i una dona jove se li va acostar. Aquesta va començar-li a parlar i sense que la dona se n'adonés ja li havia pres el braçalet d'or que portava. La lladre que va cometre el furt va fugir corrent i va pujar a un cotxe que l'esperava aturat a poca distància.

Després dels fets, la víctima va demanar ajuda i va trucar als Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot, que van atendre-la. Sortosament, en aquest cas la víctima no va caure a terra ni va resultar ferida.

Tornen els «teletubbies»

Aquest tipus de robatoris feia temps que no es produïen a les comarques de Girona. Són els que s'anomenen de la falsa abraçada, «carinyoses» o «teletubbies». Aquest consisteix a apropar-se a la víctima, home i d'edat avançada, que prèviament han controlat i observat que té algun objecte de gran valor i amb l'excusa de demanar per un carrer, per exemple, entra la delinqüent, conversa amb la víctima i quan li dona les gràcies l'abraça aconseguint retirar-li el rellotge. Si la víctima s'adona del robatori i no se'l deixa treure, fins i tot utilitzen la violència.

L'estiu passat, la Policia Local de Castell-Platja d'Aro va detenir una dona que amb el mètode de l'abraçada va intentar robar un rellotge Rolex a Sant Pol. La dona forma part d'una banda delictiva especialitzada a sostreure rellotges de gamma alta.