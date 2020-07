Els usuaris de l'Avant es queixen del descens de freqüències

Els usuaris dels trens d'alta velocitat Avant de la línia Figueres-Girona-Barcelona han mostrat la seva «disconformitat» perquè Renfe no ha restablert els horaris habituals un cop acabat l'estat d'alarma, la qual cosa fa que molts d'ells no puguin arribar a temps o tornar del seu lloc de treball a la Ciutat Comtal. Fonts de Renfe expliquen que el restabliment de trens s'ha fet d'acord amb el descens de la demanda -segons assenyalen, l'ocupació dels trens es troba en aquests moments en el 50%- i garanteixen que, si creix la demanda, augmentarà també el nombre de freqüències.

En un comunicat conjunt, els usuaris de l'Avant gironí han volgut fer pública la seva queixa per la gestió que Renfe ha fet arran de la pandèmia del coronavirus. «La nostra disconformitat rau principalment en el nul restabliment dels horaris un cop aixecat l'estat d'alarma, el qual impossibilita l'assistència laboral a gran part dels usuaris d'aquesta línia», critiquen. En aquests moments, Renfe ofereix sis freqüències diàries d'Avant que connecten les comarques gironines amb Barcelona, que arriben a la capital comtal a les 8.50 h, 10.05 h, 12.34 h, 15.50 h, 16.53 h i 18.50 h. De tornada hi ha sis freqüències més, que surten de Barcelona a les 7.05 h, 10.10 h, 12.44 h, 15.40 h, 16.36 h i 19.25 h.

Això fa que, sovint, els usuaris no puguin fer quadrar els horaris dels trens amb els d'entrada i sortida dels seus llocs de treball. Segons els afectats, no només pateixen «una davallada significativa» de la freqüència de trens, sinó que també pateixen l'anul·lació d'alguns dels trens que els permetien arribar a temps a la feina (com són els trens de Figueres a Barcelona de les 6.30 h, 6.55 h i 7.20 h) o tornar a casa, com els de Barcelona a Figueres de les 17.37 h, 18.30 h i 21.40 h.

De la mateixa manera, lamenten que la gestió actual dels horaris fa que hi hagi grans intervals de temps sense trens disponibles, que en alguns casos es poden arribar a allargar fins a tres hores -per exemple, entre les 12.45 h i les 15.40 h. Els usuaris no consideren vàlid l'argument esgrimit per Renfe amb relació al descens de la demanda, sinó que el qualifiquen d'«esbiaixat», perquè hi ha molts usuaris que es veuen obligats a desplaçar-se en trens de mitjana distància o en vehicle propi.

Per tot plegat, els afectats demanen que «en el context de la manca de trens que impossibiliten el compliment de l'horari laboral, l'enorme buit entre els pocs trens restablerts i la incapacitat d'anàlisi de la demanda, donat l'alt percentatge d'usuaris que es desplacen amb mitjana distància o vehicle propi per falta d'horaris», Renfe restableixi de forma total els horaris habituals.

La companyia ferroviària, tanmateix, argumenta que s'ha vist obligada a reajustar l'oferta perquè la demanda dels trens d'alta velocitat després del confinament per la covid-19 s'està recuperant de forma lenta. Segons indiquen fonts de Renfe, en una primera fase de recuperació del servei, des del passat 22 de juny, han decidit establir sis freqüències diàries per ajustar-se a la demanda actual, que està molt per sota de la que hi havia abans de la pandèmia.

La companyia explica que cada dia es posen a la venda 2.000 places d'Avant entre Girona i Barcelona, de les quals se'n solen ocupar un miler; és a dir, només un 50%. Per tant, considerant que la mobilitat s'ha reduït de forma «exponencial», volen esperar a veure com evoluciona la demanda per incorporar nous serveis. Tot i això, asseguren que mentrestant faran un seguiment per veure quines millores poden introduir per millorar l'oferta.