«Aprofitar l'emergència per deteriorar la qualitat» de la secundària

El sindicat que representa el professorat de secundària, Aspepc-SPS, acusa el Departament d'Educació d'«aprofitar l'emergència educativa» per «deteriorar la qualitat de l'ensenyament secundari sota l'excusa de l'estabilitat dels grups» d'alumnes.

En sintonia amb la queixa que la Junta de personal docent no universitari de Girona va fer pública dijous, el sindicat –que en forma part– denuncia que la Conselleria actua «dimitint de les seves responsabilitats i exhibint la seva habitual falta de previsió i incoherència».

Aquesta crítica respon a les últimes instruccions de la Conselleria de cara al curs 2020-2021 perquè, segons afirma el sindicat, «fan recaure sobre les direccions la càrrega» d'organitzar els centres educatius. Aspepc-SPS retreu a l'administració que s'empari en «una esbiaixada interpretació de l'autonomia de centres» per «substituir les instruccions clares i explícites per uns 'criteris' ambigus, insuficients i allunyats».

Per la formació, és «una temeritat» que les aules es decretin com a segures quan Educació diu que «no calen distàncies de seguretat, ni mascaretes, ni les reduccions de ràtios» que fa un mes havien arribat a fixar en quinze el nombre d'alumnes per classe a l'ESO.

Pel que fa a les instruccions sobre l'equip docent, Aspepc-SPS qüestiona que s'estableixi un màxim de dos mestres a primària i de cinc professors a ESO, perquè –assegura– «l'ordenació d'especialitats docents no ho permet» i la xifra és «arbitrària». El sindicat alerta que la previsió d'Educació «trepitja el principi d'especialitat docent per matèries» i menysprea «la condició d'especialista del professorat de secundària, garantia de la qualitat de l'educació». A més, creu que es vulnera el dret de l'alumne a rebre tot el currículum educatiu. Aspepc-SPS demana a les direccions que es neguin a agrupar les matèries per àmbits «i respectin el dret dels alumnes i dels professors a un ensenyament de qualitat». També avança que denunciarà als tribunals els incompliments de la normativa.

D'altra banda, Ustec·STEs es va criticar el pla d'Educació per al curs vinent tot afirmant que «El Departament fa veure que fa alguna cosa». El sindicat alerta que «si la premissa primera» del document, «que l'alumnat no encomana, no es compleix ens veurem abocats a la improvisació quan haurem tingut sis mesos per preparar-nos». La formació denuncia que Educació no té un pla B, tal com van assegurar ahir que els va respondre la Conselleria en la darrera mesa sectorial i contempla acudir a la Inspecció de Treball.