Els espanyols només poden anar a 4 dels 12 països on s'obre frontera

Espanya reobre avui la seva frontera als residents de dotze països de fora de la Unió Europea, però només quatre d'ells permeten l'entrada en el seu territori de ciutadans procedents d'Espanya: Tunísia, Sèrbia, Montenegro i Corea del Sud, encara que en aquest cas qualsevol persona que entri al país ha de guardar una quarantena de 14 dies. En canvi, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, Nova Zelanda, Ruanda, Tailàndia i l'Uruguai mantenen les seves fronteres tancades als estrangers, amb només algunes excepcions. El dotzè integrant d'aquesta llista, el Japó, impedeix l'entrada a tots els ciutadans no japonesos que hagin estat en els últims 14 dies en una sèrie de països, entre els quals Espanya. Totes aquestes directrius consten en les recomanacions de viatge que elabora i publica el Ministeri espanyol d'Exteriors per als diferents països.

D'aquesta manera, el Govern espanyol només ha aplicat el criteri de reciprocitat a tres dels quinze «països segurs» des del punt de vista sanitari consensuats pels Vint-i-set per reobrir-los la frontera exterior de Schengen, que s'havia tancat per la pandèmia de coronavirus. Es tracta de la Xina, on la pròpia recomanació europea ja incloïa la reciprocitat, i Algèria i el Marroc ,que són, segons expliquen fonts governamentals, els dos països de la llista amb els quals Espanya té un volum més important de trànsit. El Marroc té la frontera tancada, en principi, fins al 10 de juliol, i encara no ha anunciat què farà després.

La decisió respecte a Algèria i el Marroc ha tingut en compte «tant l'actual tancament de fronteres que regeix en tots dos països, així com les raons que el sustenten, com el considerable volum habitual de desplaçaments entre cadascun d'ells i Espanya», diu l'ordre ministerial publicada ahir divendres al BOE. El criteri per a permetre les entrades és la residència en aquests països, no la nacionalitat.

La gestió de les fronteres és una competència estrictament nacional, però Brussel·les, en un intent d'evitar que es repetís la descoordinació del passat mes de març, quan va començar la pandèmia, ha buscat una reobertura conjunta, sobretot per poder mantenir la lliure circulació dins de l'àrea Schengen.

No obstant això, la posició no és unànime. Ja en el text de l'acord, Eslovènia va dir que es reservava el dret de ser més estricte en la seva obertura i Bèlgica va notificar que tenia dubtes sobre la credibilitat de les dades epidemiològiques d'algun país. Itàlia, per la seva banda, imposarà quarantena a tothom qui entri al país i Espanya ha decidit demanar reciprocitat també a Tunísia i Marroc.



La «llista verda» de Tunísia

Amb relació als quatre països d'aquesta llista que sí que en aquests moments ja permeten l'entrada d'espanyols, la informació que publica Exteriors assenyala que Sèrbia va reobrir la seva frontera el 22 de maig i Montenegro permet l'entrada als residents de la Unió Europea des de l'1 de juliol. Pel que fa a Tunísia, des del 27 de juny regeix una classificació dels països en llistes de «colors». En aquest cas, Espanya està a la verda, que significa «sota risc de transmissió», fet que significa que no es requereix test ni quaratena, però sí un control amb presa de temperatura i formulari de traçabilitat a l'arribada.

No obstant això, més de 120 països continuen tenint tancada la seva frontera per als viatgers procedents d'Espanya o bé no tenen connexions aèries o marítimes amb Espanya.

Austràlia té tancada la seva frontera excepte per a australians, neozelandesos amb residència habitual a Austràlia, residents permanents o familiars, i tots han de fer una quarantena de 14 dies a la seva arribada. Igualment, Nova Zelanda només deixa entrar als seus nacionals i residents.



Fronteres tancades

Per la seva banda, Uruguai té la frontera tancada, mentre que Canadà acaba de prorrogar el tancament almenys fins al 31 de juliol i només permet l'entrada de gent procedent dels Estats Units. Per la seva banda, Xina té suspesa l'entrada d'estrangers i el Japó impedeix l'entrada de persones procedents d'una llista de països.

Tailàndia acaba d'obrir la seva frontera de forma restringida a algunes categories de ciutadans, com ara els familiars de tailandesos, residents, estrangers amb permís de treball, diplomàtics, convidats del Govern tailandès o estudiants que hagin estat acceptats per una universitat.

Al continent europeu, Geòrgia tenia previst reobrir la seva frontera l'1 de juliol, però ho ha endarrerit fins almenys la segona meitat del mes i probablement fins a l'1 d'agost.Finalment, Ruanda té tancat l'espai aeri i només permet a entrar a nacionals i residents, que han de guardar set dies de quarantena.