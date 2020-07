MAPA | Olot continua sent el municipi gironí més castigat pel virus

Olot continua liderant el nombre de contagis per coronavirus a la província de Girona per segona setmana consecutiva. A diferència de la setmana passada, que en va notificar set, aquesta en suma nou més. Per tant, es pot dir que el contagi va a l'alça a la capital de la Garrotxa, tot i que les xifres s'allunyen molt de registrades durant el pic de la pandèmia, quan tota la comarca de la Garrotxa va patir severament els efectes del coronavirus.

D'altra banda, a part d'Olot, tretze municipis més de les comarques gironines han sumat nous casos de COVID-19 des de divendres de la setmana passada fins dijous, segons informa Salut. Són quatre municipis més que la setmana passada. Les poblacions que es mantenen actives són: Olot, Blanes, Girona, Lloret de Mar i Camprodon.

Quant als contagis, després d'Olot, cal destacar Blanes i Salt, que en registren quatre cadascun i Girona i Figueres, que en registren tres. La xifra de nous casos ha augmentat considerablement respecte a la setmana passada, gairebé el doble, ja que se'n van diagnosticar dinou i, aquesta setmana, 34 més.

Augmenten els sospitosos

Durant aquesta setmana, Salut també ha detectat 1.765 casos sospitosos de tenir el coronavirus, un total de 778 més que la setmana passada, quan n'hi havia 987. Girona concentra la xifra més alta, 250, seguida d'Olot amb 145 i Blanes, amb 121. Seguidament, amb xifres més baixes, hi ha Figueres (89), Salt (88), Lloret de Mar (61), Palafrugell (55), Banyoles (44) i Ripoll (41).

De moment, tot i que des de Salut s'assegura que la pandèmia està controlada, els contagis han anat augmentant.

Tretze casos més a Girona

Segons les dades actualitzades ahir per Salut, Girona va sumar tretze positius més respecte a dijous. D'aquesta manera, el ritme de contagis va a l'alça. En total, a la Regió Sanitària de Girona ja s'han detectat 7.137 positius des de l'inici de la pandèmia. D'altra banda, ahir no es va notificar cap nova mort. Finalment, l'hospital de Palamós va donar l'alta a l'últim pacient ingressat amb el virus.