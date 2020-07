155 nous casos a Lleida i la planta de l'hospital per a COVID ja és plena

a instal·lació divendres d'un hospital de campanya al costat de l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida per atendre casos de coronavirus era per a molts un presagi del que ahir va confirmar la Generalitat: el confinament del Segrià. La Regió Sanitària de Lleida ha confirmat 155 nous casos de coronavirus, segons les últimes dades publicades pel Departament de Salut aquest dissabte i l'hospital Arnau de Vilanova ja té plena la planta destinada a pacients del coronavirus.

La xifra de155 nous contagis suposa un augment fort respecte a divendres, quan l'increment ja va ser alt, de 60 persones. En total, ahir hi havia a la Regió Sanitària de Lleida un total de 3.706 casos positius, dels quals 599 són en residències. La xifra de víctimes mortals no ha variat, i segueix en 210 des de l'inici de la pandèmia.

Els habitants de Lleida van rebre amb resignació la decisió del Govern de confinar la comarca i alguns van explicar que aquesta mesura «ja es veia a venir». «Teníem una mica de llibertat i ara ens l'han tallat de cop», explicava el veí Pere Rovira.



Pacients ingressats

Ahir, els hospitals de Lleida tenien 38 persones ingressades per covid-19, segons les últimes dades de Salut. Es tracta de 27 persones que estan a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i d'onze més que s'han derivat a centres privats. Dels ingressats a l'Arnau de Vilanova, quatre són a l'UCI i 23 a planta.

Als centres privats, hi ha cinc persones a l'HLA i 6 persones més al Vithas. Segons les dades dels serveis territorials de Salut a Lleida al centre Santa Maria no hi ha actualment persones hospitalitzades.

Amb els nous casos, la planta covid-19 de l'hospital Arnau de Vilanova «ja ha exhaurit la seva capacitat» i s'haurà d'habilitar un nou espai per als nous ingressos, segons va explicar aquest dissabte el responsable internista José Luis Morales-Rull. En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Morales-Rull va explicar que actualment tenen 23 ingressos, cinc a l'UCI.

El responsable de la zona covid-19 va dir que la zona habilitada fora de l'hospital és «com una sala d'espera» per fer PCRs als possibles nous casos de covid i evitar que es mesclin amb la gent que ha d'anar a l'hospital per altres motius. L'internista va assegurar que l'hospital de la capital del Segrià està «aguantant amb estoïcisme».

Precisament al costat de l'hospital Arnau de Vilanova hi ha un hospital de campanya des del divendres, que el SEM va muntar preventivament. Són tres mòduls que fan 30 metres de llarg per tres d'altura i que configuren tres àrees sanitàries que poden atendre fins a 105 persones.

S'ha muntat ara fins per quan sigui necessari posar-lo en funcionament i aleshores ho farà les 24 hores del dia sense parar. L'objectiu és donar suport a l'atenció inicial a les Urgències, fer triatge i proves PCR.



Taxa d'incidència

Amb aquestes dades sobre la taula, la comarca del Segrià ha registra una taxa d'incidència de la covid-19 de 149,1 persones contagiades per cada 100.000 habitants en els últims quinze dies, segons les dades de l'informe epidemiòleg de l'Agència de Salut Pública que cita el jutjat d'instrucció número quatre de Lleida que ha autoritzat el confinament de la zona decretat pel Govern.