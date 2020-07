Un accident a la C-25 a Santa Coloma de Farners deixa dos motoristes ferits

Un accident entre dues motos a la C-25 al seu pas per Santa Coloma de Farners ha deixat dues persones ferides, una d'elles en estat greu. Per causes que s'investiguen, els dos motoristes han topat i han caigut a la calçada de l'Eix Transversal, en el punt quilomètric 220 en sentit Girona. Fins als llocs dels fets s'hi han desplaçat diverses ambulàncies i l'helicòpter del SEM, a més dels Mossos d'Esquadra. Finalment, els equips d'emergències han decidit traslladar per terra els dos accidentats que han ingressat a l'hospital Josep Trueta de Girona, un d'ells en estat greu.