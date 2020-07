Blanes permetrà la instal·lació d'atraccions per la festa major

L'Ajuntament de Blanes va confirmar ahir que la tradicional fira d'atraccions s'instal·larà al municipi durant la festa major, amb mesures de seguretat per prevenir l'expansió del coronavirus. El consistori ho ha decidit després d'arribar a un acord amb els firaires, que hauran d'aplicar totes les garanties sanitàries que marquen els protocols per impedir la propagació del virus. Així, escapen de la tendència general d'ajornar o suspendre actes a causa de la crisi sanitària, com ha passat amb moltes altres activitats lúdiques.



Els representants de la fira d'atraccions, per la seva banda, s'han compromès a implementar mesures contra la propagació del coronavirus. Així, reduiran l'aforament en les atraccions per assegurar una distància de més d'un metre i mig entre usuaris, i es delimitaran les zones d'espera i d'accés a les atraccions per garantir la distància de seguretat. També es desinfectaran les atraccions a cada torn, i les fitxes se substituiran per tiquets d'un sol ús, o bé es desinfectaran amb un esterilitzador. Tots els treballadors hauran de dur mascareta quirúrgica, i hi haurà gel hidroalcohòlic a cada taquilla.

Des de la Fira s'informarà de les mesures per megafonia, a través de senyalització, i hi haurà personal controlant el compliment de les obligacions sanitàries.