La Generalitat confina el Segrià pels rebrots

El Segrià (Lleida) és la primera comarca de Catalunya que pateix un rebrot prou greu per fer marxa enrere i tornar-se a confinar de forma indefinida. Des de les quatre de la tarda d'ahir, ningú pot entrar o sortir de la comarca si no és per motius laborals o justificats. El Govern català va anunciar el confinament perimetral de la comarca per l'augment de casos de covid-19, tot i que el mateix divendres havia descartat aquesta possibilitat. El tancament restringeix les entrades i sortides del territori afectat i es prohibeixen les reunions de més de deu persones, en espais privats i públics.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir en roda de premsa el confinament de la comarca, que afecta 209.218 persones i 38 municipis, entre els quals hi ha Lleida ciutat. «Fem un pas enrere per protegir-nos i controlar el rebrot», va assegurar Torra, que explicava que s'ha autoritzat els Mossos d'Esquadra i les policies locals per multar «si cal» si s'incompleix el confinament.

La decisió es va prendre després d'una reunió d'urgència del Procicat que va encapçalar el mateix Torra i en què van participar el vicepresident, Pere Aragonès, i els consellers Meritxell Budó, Miquel Buch i Alba Vergés.

«Vetllarem en tot moment per fer sortir el Segrià d'aquesta situació», va subratllar el president, que insta la població a complir les mesures de prevenció i a evitar contactes «fora del cercle íntim i familiar». «Cal fer ús de les mascaretes, cal intensificar la higiene de les mans i de les zones de contacte», així com guardar distància entre les persones, va recordar.



Tancament a les 12 h

La restricció va entrar en vigor a les 12 del migdia d'aquest dissabte, però va donar un marge de quatre hores, a partir de les 4 de la tarda, per començar a aplicar les restriccions de mobilitat. Fins a aquesta hora es va permetre l'entrada de residents al Segrià i la sortida dels que no hi tinguessin la residència habitual, tal com va detallar el titular d'Interior, Miquel Buch. El confinament «no té data final» diu Buch, però avança que pot durar «uns 10 o 15 dies», que és el període d'evolució del virus.

L'única excepció és per a treballadors que s'hagin de desplaçar o per a causes de força major. No s'interromprà la circulació rodada ni ferroviària que passi pel Segrià si l'origen o la destinació queda fora de la comarca, però sí que els qui hi vagin o en surtin per treballar ho hauran de justificar. Per això, Buch va advertir que «a partir de dilluns es demanaran certificats d'autoresponsabilitat» com el que va habilitar la Generalitat a l'inici de la pandèmia i que, des de dimarts ençà, caldrà presentar també un certificat de l'empresa per la qual es treballa.

Els Mossos d'Esquadra van muntar un centre de comandament avançat a l'àrea de servei de Vila-sana (Pla d'Urgell), al costat de l'autovia A-2, per desplegar els controls de trànsit per controlar el confinament.Més d'una vintena d'unitats de trànsit i de l'Arro es van desplaçar a la demarcació, on també hi ha un helicòpter.

Per la seva banda, Vergés va demanar «reduir molt tota l'activitat de Lleida» sense arribar al confinament a casa, però sí restringint les visites a residències i a persones vulnerables. També va anunciar que queden prohibides les aglomeracions de més de deu persones «tant en l'àmbit privat com en el públic». «És imprescindible que reduïm al màxim la nostra capacitat de contacte», va advertir, i va alertar que el virus té una «incidència molt superior» al Segrià, per sobre de la resta de Catalunya. Tot i que el divendres la mateixa consellera de Salut descartava un confinament al voltant de Lleida, Torra ja havia advertit que no li «tremolaria el pols» per aplicar restriccions que ajudin a controlar el coronavirus. De fet, el confinament del Segrià no és el primer que ha aplicat la Generalitat, ja que a l'inici de la pandèmia va posar en quarantena diversos municipis de la Conca d'Òdena, a l'Anoia, per l'alt índex de contagis que hi havia a la zona.



Avalat pels experts

Sobre el canvi d'opinió en relació al confinament del Segrià, Torra va defensar que el Govern havia pres la decisió aquest dissabte i no abans «perquè és quan els experts ho han recomanat». El cap de l'executiu català va explicar que no van rebre «aquesta alerta per part dels informes dels experts» fins divendres. En aquest sentit, va assenyalar que durant tota la setmana la conselleria de Salut «ha anat adoptant les mesures que calia» i va destacar la capacitat d'anticipar-se que el Govern ha demostrat durant tota la pandèmia. Torra va remarcar que la intervenció que s'ha fet a Lleida «evitarà haver d'adoptar altres mesures més radicals».

Les reaccions polítiques no es van fer esperar. Des del PPC, van retreure al Govern que donés per controlat el brot de Lleida i que ara s'hagi confinat el Segrià. «Dilluns ens deia que estava tot controlat. Quatre dies després, hospital de campanya i confinament a Lleida», va criticar el secretari general del partit, Daniel Serrano.

D'altra banda, el PSC va donar suport al confinament perimetral del Segrià i va confiar que la mesura sigui suficient per contenir el rebrot de coronavirus. No obstant això, va demanar a la Generalitat «que aporti una informació clara i continuada». També des de les files socialistes, la delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, va oferir la col·laboració del Govern.

El tancament perimetral arriba en plena campanya de la fruita, però des de l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (Afrucat), el seu director general, Manel Simón, assegura que no perilla la campanya en marxa de recollida. En aquesta campanya hi treballen uns 30.000 temporers o personal fix discontinu, segons Simó, empleats que podran seguir amb la seva tasca ja que les normes del confinament «no paralitzen l'activitat», permeten la mobilitat dels treballadors.